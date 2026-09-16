Οι 4 ηλικίες του μεταβολισμού: Οι αλλαγές στο πώς το σώμα σας καίει ενέργεια

Όσα γνωρίζατε για τον μεταβολισμό και την ηλικία είναι λανθασμένα.

Newsroom

Οι 4 ηλικίες του μεταβολισμού: Οι αλλαγές στο πώς το σώμα σας καίει ενέργεια
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο μεταβολισμός επιβραδύνεται σταδιακά από την ηλικία των 20 ετών και μετά. Μια μεγάλη διεθνής μελέτη έχει αποδείξει, ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη.

Αφού ληφθούν υπόψη το μέγεθος και η σύσταση του σώματος, η ημερήσια ενεργειακή δαπάνη ακολουθεί 4 βασικά ηλικιακά στάδια:

  1. αυξάνεται απότομα κατά τη βρεφική ηλικία
  2. μειώνεται κατά την παιδική ηλικία
  3. παραμένει σταθερή από τα 20 έως τα 60 περίπου έτη και
  4. στη συνέχεια μειώνεται σε μεγαλύτερη ηλικία

Ποιες είναι οι 4 φάσεις του μεταβολισμού;

Το μοντέλο προέρχεται από μελέτη του 2021 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science και αφορούσε 6.421 άτομα, ηλικίας από 8 ημερών έως 95 ετών, σε 29 χώρες.

Τα 4 στάδια ήταν τα εξής:

  1. Από τη γέννηση έως την ηλικία του 1 έτους περίπου: Η προσαρμοσμένη ως προς το μέγεθος δαπάνη ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, φτάνοντας σχεδόν το 50% πάνω από τα επίπεδα των ενηλίκων γύρω στα πρώτα γενέθλια.
  2. Από την ηλικία του 1 έτους έως τα 20 περίπου: Η προσαρμοσμένη δαπάνη ενέργειας μειώνεται κατά περίπου 3% ετησίως, μέχρι να φτάσει στα επίπεδα των ενηλίκων.
  3. Από τα 20 έως τα 60 περίπου έτη: Η ενεργειακή δαπάνη ενέργειας παραμένει σταθερή, αφού ληφθούν υπόψη το μέγεθος και η σύσταση του σώματος.
  4. Μετά τα 60 περίπου έτη: Η προσαρμοσμένη δαπάνη ενέργειας μειώνεται κατά περίπου 0,7% ετησίως. Στην ηλικία των 90 ετών, είναι περίπου 26% χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα της μέσης ηλικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για μέσους όρους πληθυσμού και όχι για αυστηρά βιολογικά χρονικά όρια.

Επιβραδύνεται όντως ο μεταβολισμός στις ηλικίες των 30 και 40 ετών;

Όχι με τον δραματικό τρόπο που συχνά υποθέτουν οι περισσότεροι. Η παραπάνω μελέτη δεν διαπίστωσε καμία ουσιαστική μείωση (σε επίπεδο πληθυσμού) της προσαρμοσμένης συνολικής ενεργειακής δαπάνης στο διάστημα από τα 20 έως τα 60 έτη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση βάρους στην μέση ηλικία είναι… στο μυαλό σας. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειωθεί, η μυϊκή μάζα να περιοριστεί, οι διατροφικές συνήθειες να αλλάξουν και η καθημερινότητα να γίνει πιο καθιστική. Παρόλα αυτά ο «αργός μεταβολισμός» συνήθως δεν αποτελεί την κύρια αιτία αύξησης βάρους.

Τι άλλο παρερμηνεύουμε συχνά σχετικά με τον μεταβολισμό;

Ορισμένοι διαδεδομένοι ισχυρισμοί χρήζουν διευκρίνισης:

  • «Οι άνδρες έχουν απλώς ταχύτερο μεταβολισμό». Οι άνδρες συχνά καίνε περισσότερες θερμίδες επειδή τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος και περισσότερη άλιπη μάζα. Όταν ελήφθη υπόψη η σύσταση του σώματος, το φύλο δεν εξηγούσε τις διαφορές στους ενήλικες.
  • «Η εφηβεία προκαλεί μια μεταβολική έξαρση». Δεν διαπιστώθηκε επιπλέον αύξηση που να σχετίζεται με την εφηβεία, αφού ελήφθη υπόψη το μέγεθος του σώματος.
  • «Η εγκυμοσύνη εκτοξεύει τον μεταβολισμό». Οι απόλυτες ενεργειακές ανάγκες πράγματι αυξάνονται, αλλά η προσαρμοσμένη ενεργειακή δαπάνη ήταν σε γενικές γραμμές εκείνη που αναμενόταν βάσει των αλλαγών στο μέγεθος και τη σύσταση του σώματος.
  • «Η εμμηνόπαυση προκαλεί κατακόρυφη πτώση του μεταβολισμού». Η μελέτη δεν διαπίστωσε κάποια γενική μεταβολική κάμψη στην μέση ηλικία, αν και δεν είχε σχεδιαστεί ειδικά για να απομονώσει την επίδραση της εμμηνόπαυσης.
  • «Ορισμένες τροφές μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον μεταβολισμό». Η καφεΐνη και ορισμένες τροφές ενδέχεται να έχουν μικρές, προσωρινές επιδράσεις, αλλά δεν υπερισχύουν του μακροπρόθεσμου ενεργειακού ισοζυγίου.

Γιατί επιβραδύνεται ο μεταβολισμός μετά την ηλικία των 60 ετών;

Μέρος της απάντησης έγκειται στην απώλεια άλιπου ιστού και, κυρίως, μυϊκής μάζας. Ωστόσο, η ενεργειακή δαπάνη μετά τα 60 μειώθηκε σε βαθμό που ξεπερνούσε αυτόν που θα μπορούσαν να εξηγήσουν οι αλλαγές στη σύσταση του σώματος.

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι τόσο ο χαμηλότερος μεταβολικός ρυθμός των οργάνων όσο και οι αλλαγές στη σωματική δραστηριότητα ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτό. Οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί αποτελούν ακόμη αντικείμενο έρευνας.

Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό;

Δεν μπορείτε να ελέγξετε πλήρως τον μεταβολικό σας ρυθμό, αλλά μπορείτε να επηρεάσετε την ημερήσια ενεργειακή δαπάνη και να διατηρήσετε την μυϊκή σας μάζα.

Ορισμένες ωφέλιμες συνήθειες είναι:

  • Τακτική αερόβια δραστηριότητα
  • Προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης
  • Επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και ισορροπημένη διατροφή
  • Τακτική σωματική δραστηριότητα πέρα από την τυπική άσκηση

Η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς μεγαλώνουμε, καθώς η διατήρηση των μυών υποστηρίζει την λειτουργικότητα του οργανισμού και τις ενεργειακές ανάγκες σε κατάσταση ηρεμίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η διατροφή να επιβραδύνει όντως τον μεταβολισμό;

Ναι. Ο σημαντικός περιορισμός των θερμίδων και η απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή δαπάνη σε κατάσταση ηρεμίας, ενίοτε πέρα από τα αναμενόμενα επίπεδα που δικαιολογούνται μόνο από την μείωση του σωματικού μεγέθους. Αυτή η «μεταβολική προσαρμογή» μπορεί να δυσχεράνει τη διατήρηση του βάρους.

Μπορεί μια πάθηση του θυρεοειδούς να προκαλέσει πραγματική επιβράδυνση του μεταβολισμού;

Ναι. Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να μειώσει τον μεταβολικό ρυθμό και να συμβάλει στην αύξηση βάρους, την κόπωση και τη δυσανεξία στο κρύο. Ωστόσο, δεν αποτελεί την αιτία για την πλειονότητα των περιπτώσεων αύξησης βάρους στην καθημερινότητα και απαιτεί ιατρικό έλεγχο.

Συμπέρασμα

Ο μεταβολισμός μεταβάλλεται με την πάροδο της ηλικίας, όχι όμως με την μορφή μιας γραμμικά σταθερής πτώσης, που ξεκινά από την πρώιμη ενήλικη ζωή. Τα στοιχεία υποδεικνύουν μια περίοδο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων κατά τη βρεφική ηλικία, μια σταδιακή μείωση κατά την παιδική ηλικία, δεκαετίες σχετικής σταθερότητας κατά την ενήλικη ζωή και μια μεταγενέστερη κάμψη, που αρχίζει γύρω στα 60.

Στην μέση ηλικία, η σωματική δραστηριότητα, η μυϊκή μάζα, η διατροφή και οι καθημερινές συνήθειες παίζουν συνήθως σημαντικότερο ρόλο από μια αναπόφευκτη μεταβολική «κατάρρευση».

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας - Ο Καναδάς θα γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ε.Ε.

13:20LIFESTYLE

Tripadvisor: Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026 – Στη 12η θέση η Σαντορίνη

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι σε κατάρρευση κτιρίου – Βίντεο

13:07WHAT THE FACT

Κρυβόταν σε κοινή θέα στη Μαδαγασκάρη: Βρήκαν νέο είδος σε ένα από τα πιο παράξενα δέντρα του κόσμου

13:07ANNOUNCEMENTS

Ίδρυμα Vodafone: Η νικήτρια ομάδα του Skills Upload Jr Challenge 2026 σε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες στο Παραδείσι - Μήνυμα του 112

13:00ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣΗΕΑ σε Λιόλιο: «Η πρακτική σας έχει προκαλέσει ανησυχία και δημιουργεί ερωτηματικά»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 16χρονος καταπλακώθηκε από τη μοτοσικλέτα του και τραυματίστηκε σε τροχαίο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νάξο: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

12:33WHAT THE FACT

Πώς μια υπερευφυής τεχνητή νοημοσύνη σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο

12:32ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΘ 2026 και στεγαστικό: Από τις εξαγγελίες στα μετρήσιμα αποτελέσματα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι 4 ηλικίες του μεταβολισμού: Οι αλλαγές στο πώς το σώμα σας καίει ενέργεια

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Τα διέλυσες όλα και έφερες κάτι νέο» - Το άγνωστο βίντεο που τραγουδάνε μαζί με την Πάολα το «Μακριά μου να φύγεις»

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γεννηματάς: Χαρτικά πήραν φωτιά στο υπόγειο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Χαλβατζής: Το συγκινητικό «αντίο» της νύφης του και το πορτρέτο που του σχεδίασε ο 7χρονος εγγονός του - «Αλύγιστος, αταλάντευτος, τρυφερός»

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν: Καλούμε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου – Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με πιο ώριμο τρόπο

12:24WHAT THE FACT

Γιγάντια μέδουσα με «πλοκάμια 12 μέτρων» καταγράφηκε σε βίντεο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Γιαγιά... κομάντο απενεργοποιεί ρωσικό drone και γίνεται viral

12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Παρίσι: «Χτίζουμε μια Αττική με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον τουρισμό και την καινοτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Γιαγιά... κομάντο απενεργοποιεί ρωσικό drone και γίνεται viral

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την λειτουργία του ιατρείου Γάκα-Θεοδωρόπουλου όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Θα ελεγχθεί και ο ΙΣΑ για τυχόν ποινικές ευθύνες

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας των Αζορών φέρνει ανατροπή – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αντιδράσεις από τις κρατούμενες στον Κορυδαλλό για την επικείμενη προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 3 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μυστήριο με το δεύτερο ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα - Το άδειασαν την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε υπνωτιστή φέρεται να έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο» - Τι είπε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατυχής ανάρτησή της

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες στο Παραδείσι - Μήνυμα του 112

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

07:12WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γεννηματάς: Χαρτικά πήραν φωτιά στο υπόγειο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα - Ήθελε να κάνει βόλτα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» έγραψε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης

11:32LIFESTYLE

«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Ιουλία Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ