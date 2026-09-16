Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

Snapshot Δύο μεγάλες στεμματικές οπές στον Ήλιο εκπέμπουν ρεύματα ηλιακού ανέμου που μπορεί να φτάσουν στη Γη στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

Τα ρεύματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1, το χαμηλότερο επίπεδο στην κλίμακα έντασης.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G1 μπορούν να προκαλέσουν προσωρινές μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο της Γης και να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης πολικών σέλαων σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

Η ορατότητα των πολικών σέλαων εξαρτάται από την ένταση της διαταραχής, τη γεωγραφική θέση, την τοπική ώρα και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Η επίδραση στη Γη αναμένεται να είναι ασθενής και προσωρινή, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για παρατήρηση πολικών σέλαων σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Snapshot powered by AI

Ο Ήλιος έχει ανοίξει δύο μεγάλες «περιοχές» στην ατμόσφαιρά του, από τις οποίες ρεύματα ηλιακού ανέμου διαχέονται στο Διάστημα.

Από σήμερα έως αύριο, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, τα δύο αυτά ρεύματα ενδέχεται να φτάσουν στη Γη και να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1.

Η πιο εμφανής πιθανή επίδραση θα μπορούσε να είναι η εμφάνιση πολικών σέλαων σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη, όπου οι μαγνητικές συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκότερες για την παρατήρησή τους.

Τι είναι οι «στεμματικές οπές»;

Παρά την ανησυχητική ονομασία τους, μια στεμματική οπή δεν είναι ένα πραγματικό άνοιγμα στον Ήλιο. Πρόκειται για μια περιοχή της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου, του στέμματος, η οποία εμφανίζεται πιο σκοτεινή στις υπεριώδεις εικόνες, επειδή παρουσιάζει σχετικά χαμηλότερη πυκνότητα πλάσματος.

Σε αυτές τις περιοχές, οι γραμμές του ηλιακού μαγνητικού πεδίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα «ανοιχτές» προς τον διαπλανητικό χώρο. Από τις περιοχές αυτές, ο ηλιακός άνεμος, ένα συνεχές ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων – κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων – που ταξιδεύει σε όλο το Ηλιακό Σύστημα, μπορεί να διαφύγει ευκολότερα.

Τι έρχεται προς τη Γη;

Στην προκειμένη περίπτωση, αναμένονται δύο ρεύματα ηλιακού ανέμου, τα οποία συνδέονται με ένα ζεύγος στεμματικών οπών. Όταν ένα ρεύμα ηλιακών σωματιδίων φτάσει στη Γη, μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη μαγνητόσφαιρα, την περιοχή του Διαστήματος που κυριαρχείται από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Εάν η αλληλεπίδραση είναι αρκετά έντονη, το μαγνητικό πεδίο της Γης μπορεί να παρουσιάσει προσωρινές μεταβολές: το φαινόμενο αυτό ονομάζεται γεωμαγνητική καταιγίδα. Η πρόγνωση κάνει λόγο για πιθανή ένταση G1, το χαμηλότερο επίπεδο στην κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των γεωμαγνητικών καταιγίδων.

Τι σημαίνει «G1»;

Η κλίμακα των γεωμαγνητικών καταιγίδων κυμαίνεται από G1 έως G5:

G1: ασθενής καταιγίδα·

G2: μέτρια·

G3: ισχυρή·

G4: σοβαρή·

G5: ακραία.

Μια καταιγίδα G1 αποτελεί επομένως ένα σχετικά μικρό φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες επιδράσεις στο διαστημικό περιβάλλον κοντά στη Γη και, κυρίως, να αυξήσει τις πιθανότητες παρατήρησης πολικών σέλαων σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.

Και τα πολικά σέλαα;

Τα πολικά σέλαα σχηματίζονται όταν ενεργητικά σωματίδια που συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα αλληλεπιδρούν με σωματίδια στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Η ενέργεια που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων μπορεί να δημιουργήσει τη χαρακτηριστική πράσινη, κόκκινη ή μοβ λάμψη του σέλαος.

Κατά τη διάρκεια μιας γεωμαγνητικής διαταραχής, το ωοειδές των πολικών σέλαων μπορεί να επεκταθεί προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως. Ωστόσο, μια πρόγνωση G1 δεν σημαίνει αυτόματα ότι το σέλας θα είναι ορατό παντού: η ορατότητα εξαρτάται από την πραγματική ένταση της διαταραχής, τη γεωγραφική θέση, την τοπική ώρα, τη φωτεινότητα του ουρανού και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Επιπτώσεις στη Γη

Οι στεμματικές οπές αποτελούν μία από τις πηγές του ταχέος ηλιακού ανέμου. Όταν η θέση τους στην επιφάνεια του Ήλιου και η γεωμετρία του μαγνητικού πεδίου ευνοούν τη σύνδεση με τη Γη, τα ρεύματα σωματιδίων μπορούν να φτάσουν στον πλανήτη μας και να διαταράξουν προσωρινά τη μαγνητόσφαιρα. Η τρέχουσα πρόγνωση, επομένως, δείχνει ένα πιθανό ασθενές και προσωρινό φαινόμενο.

Για όσους βρίσκονται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, οι επόμενες ώρες αποτελούν κυρίως ένα χρονικό παράθυρο κατά το οποίο αξίζει να παρακολουθούν την πιθανή εμφάνιση πιο έντονων πολικών σέλαων ή σέλαων ορατών σε ασυνήθιστα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατηγορία G1 υποδηλώνει ένα ασθενές γεωμαγνητικό φαινόμενο.