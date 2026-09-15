Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

Snapshot Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 παρατηρείται σταδιακή μείωση της σεισμικής δραστηριότητας στο Αιγαίο.

Οι σεισμοί γίνονται όλο και λιγότεροι και με μικρότερα μεγέθη.

Η ερμηνεία της σεισμικής δραστηριότητας δεν είναι μονοσήμαντη και μπορεί να υπάρξουν πολλαπλές ερμηνείες.

Ο σεισμολόγος προτείνει να επικεντρωθούμε στην παρατήρηση των φαινομένων χωρίς να βιαζόμαστε να εξάγουμε συμπεράσματα.

Η ανάρτηση βασίζεται σε δεδομένα σεισμικότητας από το τελευταίο 24ωρο πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

«Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ανέφερε σε νέα ανάρτησή του ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος παρατηρώντας τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα τόνισε:

Όλο και λιγότεροι σεισμοί, όλο και μικρότερα μεγέθη. Στην επιστήμη προχωράμε με παρατήρηση των φαινομένων και με την ερμηνεία τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ερμηνεία δεν είναι μονοσήμαντη, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μιάς.

Συνεπώς, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, ας αφήσουμε τις ερμηνείες και ας αρκεστούμε στην παρατήρηση.

Η εικόνα δείχνει τη σεισμικότητα του τελευταίου 24ωρου πριν τις 2μμ σήμερα 15.9.2026 (εικόνα από ΕΑΑ).