Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου
Τι παρατήρησε ο γνωστός σεισμολόγος
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 παρατηρείται σταδιακή μείωση της σεισμικής δραστηριότητας στο Αιγαίο.
- Οι σεισμοί γίνονται όλο και λιγότεροι και με μικρότερα μεγέθη.
- Η ερμηνεία της σεισμικής δραστηριότητας δεν είναι μονοσήμαντη και μπορεί να υπάρξουν πολλαπλές ερμηνείες.
- Ο σεισμολόγος προτείνει να επικεντρωθούμε στην παρατήρηση των φαινομένων χωρίς να βιαζόμαστε να εξάγουμε συμπεράσματα.
- Η ανάρτηση βασίζεται σε δεδομένα σεισμικότητας από το τελευταίο 24ωρο πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.
«Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ανέφερε σε νέα ανάρτησή του ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος παρατηρώντας τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Συγκεκριμένα τόνισε:
Όλο και λιγότεροι σεισμοί, όλο και μικρότερα μεγέθη. Στην επιστήμη προχωράμε με παρατήρηση των φαινομένων και με την ερμηνεία τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ερμηνεία δεν είναι μονοσήμαντη, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μιάς.
Συνεπώς, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, ας αφήσουμε τις ερμηνείες και ας αρκεστούμε στην παρατήρηση.
Η εικόνα δείχνει τη σεισμικότητα του τελευταίου 24ωρου πριν τις 2μμ σήμερα 15.9.2026 (εικόνα από ΕΑΑ).
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο
18:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μπλόκο Πλεύρη στις αποφάσεις ασύλου για Σύρους με ποινικό μητρώο
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:37 ∙ WHAT THE FACT