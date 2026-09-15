Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες
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  • Από σήμερα 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Κρήτη και αργότερα σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και Κυκλάδες.
  • Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κυρίως σε Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με μέγιστες τιμές έως 27°C στην ηπειρωτική χώρα και 30°C στα Δωδεκάνησα.
  • Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βόρειους ανέμους και θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς.
  • Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανή ασθενή βροχόπτωση το απόγευμα και θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς.
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«Χαλάει» από σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ περαιτέρω πτώση θα σημειώσει και η θερμοκρασία.

Ειδικότερα, οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα με βροχές και καταιγίδες είναι τα Επτάνησα, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και η Δυτική Κρήτη, με τα φαινόμενα να ενισχύονται και να επεκτείνονται γρήγορα σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επηρεάσει η κακοκαιρία, με τη μέγιστη τιμή της να μην αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 27°C στην ηπειρωτική χώρα και τους 30°C στα Δωδεκάνησα.

Στους χάρτες που παρουσιάζει το meteo.gr φαίνεται ο αθροιστικός υετός ανά 3ωρο και τα πεδία των πιέσεων για τα διαστήματα 12:00 με 15:00, 15:00 – 18:00 σήμερα αλλά και 12:00 – 15:00 της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026.

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Η πρόγνωση για σήμερα

Bροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στη Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στη Νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 29 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

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