Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

«Καμπανάκι» 48 ωρών από τους μετεωρολόγους της γειτονικής χώρας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»
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  • Ένας ισχυρός μεσογειακός κυκλώνας (Medicane) σχηματίστηκε μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας και κινείται προς την Ελλάδα.
  • Το φαινόμενο αναπτύσσεται γρήγορα, με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, και αναμένεται να πλήξει κυρίως το Ιόνιο Πέλαγος στις 15-16 Σεπτεμβρίου.
  • Ο κυκλώνας έχει χαρακτηριστικά τροπικού τυφώνα Κατηγορίας 1, λόγω της θερμής θάλασσας που τροφοδοτεί το σύστημα με ενέργεια.
  • Η πορεία και η έντασή του θυμίζουν καταστροφικούς προηγούμενους κυκλώνες, όπως τον Ιανό το 2020 και τον Daniel το 2023.
  • Οι αρχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του κινδύνου πλημμυρών, θυελλωδών ανέμων και υδρογεωλογικών καταστροφών.
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Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας εισέρχεται η χώρα, καθώς ένας βαθύς και εξαιρετικά βίαιος μεσογειακός κυκλώνας (Medicane) έχει ήδη σχηματιστεί στο θαλάσσιο κανάλι μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας και κινείται απειλητικά προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους δορυφόρους, το σύστημα παρουσιάζει ραγδαία οργάνωση με εντυπωσιακή καταιγιδική δραστηριότητα γύρω από το κέντρο του.Το περιστρεφόμενο αυτό σύστημα μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικά-νοτιοανατολικά, μεταφέροντας τον κύριο όγκο της δυναμικής του πάνω από το ανοιχτό Ιόνιο Πέλαγος.

Το διήμερο της Τρίτης 15 και της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου θεωρείται το πλέον κρίσιμο, καθώς τότε αναμένονται τα ισχυρότερα πλήγματα στην ελληνική επικράτεια.Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων το φαινόμενοΟι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα κλασικό παράδειγμα «τροπικής μετάβασης».

Η θερμή θάλασσα αυτή την εποχή τροφοδοτεί τον κυκλώνα με τεράστια ποσά ενέργειας, μετατρέποντάς τον σε μια συμπαγή δομή με θερμό πυρήνα, απουσία μετώπων και ανέμους που μπορεί να αγγίξουν σε ένταση έναν τροπικό τυφώνα Κατηγορίας 1.

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Το γεγονός μάλιστα ότι η Μεσόγειος «γεννά» έναν τέτοιο κυκλώνα τη στιγμή που ο Ατλαντικός Ωκεανός παραμένει ασυνήθιστα αδρανής, αναδεικνύει την ακραία τοπική υπερθέρμανση των υδάτων.

Εφιαλτικές μνήμες από το παρελθόν

Η πορεία του συστήματος ξυπνά τις πιο σκοτεινές μνήμες της πρόσφατης μετεωρολογικής ιστορίας της χώρας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μετεωρολογική ιστοσελίδα meteoweb.eu.

Η δυναμική του παρουσιάζει τρομακτικές αναλογίες με τον Medicane «Ιανό» (Σεπτέμβριος 2020), ο οποίος είχε ισοπεδώσει τα νησιά του Ιονίου με ανέμους άνω των 160 χλμ/ώρα, αλλά και με τον καταστροφικό κυκλώνα «Daniel» (Σεπτέμβριος 2023) που βύθισε κάτω από το νερό τη Θεσσαλία.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: όταν αυτά τα συστήματα φτάνουν σε παράκτιες περιοχές, η εμμονή των καταιγίδων είναι τέτοια που μπορεί να απελευθερώσει το ύψος βροχής ενός ολόκληρου έτους μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Το πέρασμα του κυκλώνα αναμένεται να αφήσει πίσω του μια τροχιά καταστροφικών κυματισμών, θυελλωδών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών, θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών και υδρογεωλογικών καταστροφών.

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