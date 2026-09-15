Γερμανία: Στα ύψη τα καύσιμα - Ο Μερτς υπόσχεται μέτρα, αλλά λέει «όχι» σε φόρο υπερκερδών

Snapshot Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απορρίπτει την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών παρά την αύξηση των τιμών στα καύσιμα.

Ο Μερτς υπόσχεται άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Υπάρχει διαφωνία στην κυβέρνηση σχετικά με την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, με το CDU να αντιτίθεται και τους Σοσιαλδημοκράτες να το υποστηρίζουν.

Η κυβέρνηση μείωσε προσωρινά τον ενεργειακό φόρο νωρίτερα μέσα στο έτος, μειώνοντας τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο.

Η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας ζητά επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μερτς για αδράνεια. Snapshot powered by AI

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση, υποσχέθηκε την Τρίτη ότι οι προτάσεις για την προστασία των καταναλωτών από τις τιμές-ρεκόρ στα καύσιμα θα παρουσιαστούν «πολύ σύντομα», καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών ενόψει μιας κρίσιμης περιφερειακής εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Μερτς δέχεται πιέσεις καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να καταγράψουν το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία τους σε εκλογές στα κρατίδια, την Κυριακή, στο κατά κύριο λόγο αγροτικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας.

«Για πολλούς ανθρώπους που εξαρτώνται καθημερινά από το αυτοκίνητό τους, τα όρια των αντοχών τους έχουν πλέον εξαντληθεί», δήλωσε ο Μερτς σε επιχειρηματική εκδήλωση, μία ημέρα μετά την άνοδο της μέσης ημερήσιας πανγερμανικής τιμής της βενζίνης στο ιστορικό υψηλό των 2,286 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Μερτς δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάποια κυβερνητική παρέμβαση, ωστόσο ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα 16 ομόσπονδα κρατίδια και με τους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος αναμένεται να πιέσει για την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών σε άτυπη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποιες ακριβώς είναι οι προτάσεις του Μερτς, αλλά τόνισε ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα.

Η συζήτηση για την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, την οποία υποστηρίζουν οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες του Κλίνγκμπαϊλ, συναντά αντιστάσεις από το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο ελέγχεται από το CDU και θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση είχε προσφέρει κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές νωρίτερα μέσα στο έτος, μειώνοντας τον ενεργειακό φόρο από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Το μέτρο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι θα συζητήσει στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού τρόπους στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υποστηρίζει την πρόταση για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

«Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω επαρκή πραγματική ούτε νομική βάση για τη φορολόγηση των λεγόμενων υπερκερδών», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Αλί αλ-Ζαΐντι, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα μπορούσε να φορολογήσει μόνο εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα.

Πρωθυπουργός κρατιδίου ζητεί πλαφόν στις τιμές

Ο Μερτς έχει δεσμευθεί να αποκαταστήσει την επαφή του με τους ψηφοφόρους, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα του σε κρατιδιακές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες έδωσαν ιστορική νίκη στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ο καγκελάριος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει κανονικά την τετραετή θητεία του, ενώ σύμφωνα με κομματική πηγή, οι συντηρητικοί σχεδιάζουν να συνεδριάσουν την Κυριακή προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Η Μανουέλα Σβέζιγκ, πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας με το SPD, η οποία διεκδικεί νέα θητεία, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μερτς ότι παραμένει αδρανής ενώ οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται.

Παράλληλα, ζήτησε την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, στα πρότυπα του Λουξεμβούργου, όπου εφαρμόζεται ανώτατη τιμή σε εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης