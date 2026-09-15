Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού

Πηγές της ναυτιλίας αναφέρουν διακοπή των εργασιών στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το πλήγμα των Χούθι στον αγωγό Ανατολής-Δύσης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η διακοπή αυτή ακολούθησε το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης λόγω επίθεσης των ανταρτών Χούθι.
  • Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, εξαπέλυσαν την επίθεση που προκάλεσε το πλήγμα στον αγωγό.
  • Η Saudi Aramco δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη διακοπή των φορτώσεων στο Γιανμπού.
  • Οι συνεχείς επιθέσεις στην Υεμένη αυξάνουν τον κίνδυνο για τα δεξαμενόπλοια στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η διακοπή σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο έκλεισε τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, η Saudi Aramco αρνείται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όμως οι εξελίξεις στην Υεμένη και οι συνεχείς επιθέσεις έχουν δημιουργήσει πλήθος κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:03LIFESTYLE

Οργή διάσημων αθλητριών κατά της Σίντνεϊ Σουίνι: Ο αθλητισμός είναι δύναμη, όχι αντικειμενοποίηση

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία - Στα χαρτιά το αμυντικό σύμφωνο με Τουρκία και Πακιστάν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό 45χρονου που αγνοείται στη θάλασσα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί κατάσκοποι αποκάλυψαν ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις με στόχο αντιφρονούντες ανά τον κόσμο

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Macklemore: Γιατί τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του «καλού του φίλου» Ed Sheeran

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τσελίκ κατά της Ελλάδας: «Ξέρουμε τη δύναμή μας στη διπλωματία και στο πεδίο»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Στα ύψη τα καύσιμα - Ο Μερτς υπόσχεται μέτρα, αλλά λέει «όχι» σε φόρο υπερκερδών

18:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Dreamland Experience παρουσιάζει την «Οδύσσεια» μέσα από μία βιωματική εμπειρία στο Village Shopping & More

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μίνι μπας παρέσυρε 11χρονο και τον εγκατέλειψε - Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική - Σκληρές εικόνες

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΣΑΤ για συνέντευξη Λιόλιου: «Πρωτοφανής αποκλεισμός που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας»

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκο Πλεύρη στις αποφάσεις ασύλου για Σύρους με ποινικό μητρώο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Φλωρίδης υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης - «Τιμητική πρόσκληση του πρωθυπουργού»

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης για επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: «Καμία μυστικότητα, οι επαφές ΕΥΠ και ΜΙΤ γίνονται ανά εξάμηνο»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χαμός στον αγιασμό του 1ου ΕΠΑΛ - Ο δήμαρχος «έκραξε» δια μικροφώνου τους μαθητές - «Είναι απαράδεκτος», είπε ο διευθυντής του σχολείου

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τσελίκ κατά της Ελλάδας: «Ξέρουμε τη δύναμή μας στη διπλωματία και στο πεδίο»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ - Βίντεο ντοκουμέντο

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρυφερό ποίημα του Ορφέα Περίδη - «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

10:19WHAT THE FACT

Μία προφητεία πριν από 471 χρόνια προειδοποιούσε για έναν «αθάνατο, μοναχικό εγκέφαλο» - Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ