Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού

Snapshot Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διακοπή αυτή ακολούθησε το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης λόγω επίθεσης των ανταρτών Χούθι.

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, εξαπέλυσαν την επίθεση που προκάλεσε το πλήγμα στον αγωγό.

Η Saudi Aramco δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη διακοπή των φορτώσεων στο Γιανμπού.

Οι συνεχείς επιθέσεις στην Υεμένη αυξάνουν τον κίνδυνο για τα δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η διακοπή σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο έκλεισε τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, η Saudi Aramco αρνείται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όμως οι εξελίξεις στην Υεμένη και οι συνεχείς επιθέσεις έχουν δημιουργήσει πλήθος κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια.

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