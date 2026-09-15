Σαουδική Αραβία: 13 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones

Snapshot Δεκατρείς άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με πυραύλους και drones των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις στόχευσαν τις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Ταΐφ, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Οι τραυματισμοί ήταν ελαφρείς έως μέτριοι και προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθι για στοχοποίηση αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Η απάντηση του συνασπισμού θα είναι υπεύθυνη, αποφασιστική και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Snapshot powered by AI

Δεκατρείς άμαχοι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία από σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη, σύμφωνα με τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, οι επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές στις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Ταΐφ.

Οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται από ελαφρείς έως μέτριοι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τουλάχιστον επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Ο αλ-Μάλικι κατηγόρησε τους Χούθι ότι συνεχίζουν να στοχοποιούν αμάχους και πολιτικές εγκαταστάσεις και προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του συνασπισμού θα απαντήσουν «υπεύθυνα και αποφασιστικά» για την προστασία της σαουδαραβικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απάντηση θα γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην αυτοάμυνα.