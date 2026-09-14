Υεμένη: Οι Χούθι στοχοποίησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Οι Χούθι εκτόξευσαν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια Σαουδική Αραβία, κυρίως στη βάση Βασιλιάς Χαλίντ στη Χαμίς Μουσάιτ.

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη στρατιωτική βάση και πυρκαγιά μεγάλης διάρκειας.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις όσο η Σαουδική Αραβία εξαπολύει πλήγματα στην Υεμένη.

Η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε συναγερμούς για πιθανούς κινδύνους σε περιοχές κοντά στη βάση, οι οποίοι όμως άρθηκαν στη συνέχεια.

Το κίνημα Χούθι έχει ενισχύσει τον έλεγχό του στο στρατηγικό λιμάνι Μούχα και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν "δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών στόχων στη νότια Σαουδική Αραβία, απαντώντας στα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάντ στη γειτονική του χώρα. Οι μαχητές "διεξήγαγαν ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση θέτοντας στο στόχαστρο τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, κυρίως υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, τα ραντάρ, τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης, τις αποθήκες πυρομαχικών και άλλους στόχους που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ στη Χαμίς Μουσάιτ", δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

"Η επιχείρηση προκάλεσε σημαντικές απώλειες στη βάση", πρόσθεσε. Το κίνημα θα συνεχίσει τις επιθέσεις του στο σαουδαραβικό έδαφος όσο το Ριάντ "επιμένει στην άδικη επίθεσή του εναντίον του λαού μας", συνέχισε ο Σάρι, κατηγορώντας το Ριάντ, σύμμαχο της κυβέρνησης της Υεμένης, ότι εξαπέλυσε 300 πλήγματα στην Υεμένη τις πέντε τελευταίες ημέρες, κυρίως από την αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει, μέχρι στιγμής, αναφερθεί στις επιθέσεις αυτές ούτε έχει αντιδράσει σε αυτές.

Η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ωστόσο εξέδωσε σύντομους συναγερμούς στη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο κίνδυνο στις περιοχές Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Νατζράν και Τζιζάν, που ήρθησαν στη συνέχεια. Κάτοικος της Χαμίς Μουσάιτ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε "πολλούς πυραύλους" να πέφτουν στη στρατιωτική βάση και άκουσε ισχυρές εκρήξεις.

"Είναι η πρώτη φορά που υπήρχαν τόσοι πύραυλοι", είπε, προσθέτοντας πως η επίθεση προκάλεσε το ξέσπασμα πυρκαγιάς "που κράτησε πολύ". Την Τρίτη, πυρά πυραύλων και drones των Χούθι προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στη νότια Σαουδική Αραβία και προσωρινή διακοπή λειτουργίας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, είχαν ανακοινώσει τον Ιούλιο θαλάσσιο αποκλεισμό του Ριάντ και έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα του. Το κίνημα έχει επιφέρει επίσης τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, καταλαμβάνοντας με επίθεση αστραπή το ιστορικό λιμάνι Μούχα και το υπόλοιπο των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Με αυτό τον τρόπο ενίσχυσε τον έλεγχό του στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κρίσιμο πέρασμα για τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ