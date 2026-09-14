Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

Για το θάνατο Μαζωνάκη παραδέχτηκε ότι το κράτος δεν έκανε τη δουλειά του 

Μάνος Χατζηγιάννης

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι το κράτος απέτυχε στην περίπτωση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης του, δεσμευόμενος για αλλαγές στο πλαίσιο.
  • Ο υπουργός Υγείας προειδοποίησε να προσέχουν οι πολίτες σχετικά με την εναλλακτική ιατρική, απορρίπτοντας την κβαντική ιατρική.
  • Ο Γεωργιάδης υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για 4η φορά ως πρωθυπουργού, επισημαίνοντας την επιτυχημένη πορεία του.
  • Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για φιλοχρηματισμό και διαφθορά, αμφισβητώντας την εντιμότητά του και αναφερόμενος σε ύποπτη σχέση με συνεργάτη του Μαδούρο.
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Την παραδοχή ότι στην περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το κράτος δεν έκανε σωστά την δουλειά του, επανέλαβε απόψε, μετά από όσα είχε δηλώσει στην κηδεία του τραγουδιστή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ONE ανέφερε: «Το κράτος απεδείχθη ότι δεν έκανε τη δουλειά του. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Το πλαίσιο αφήνει κενά, θα αλλάξουμε το πλαίσιο».

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική: Αν ακούσετε για εναλλακτική ιατρική να προσέχετε πολύ..

Τι είπε για το πολιτικό πεδίο

Σε ερώτηση αν είναι δελφίνος για την επόμενη μέρα της ΝΔ απάντησε: «Δίνω ήδη μάχη να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και για 4η φορά. Έχουμε βρει έναν καλό πρωθυπουργό, κερδίζει εκλογές. Θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης»

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στον κ. Τσίπρα και αναρωτήθηκε τι είχε η βαλίτσα που έφερε συνεργάτης του Μαδούρο το 2012 "για να τον βοηθήσει στον πολιτικό του αγώνα". "Τι είχε αυτή η βαλίτσα; Σώβρακα; Καφέ; Δεν μπορεί να μας λέει ότι το μεσαίο του όνομα είναι εντιμότητα"...

«Αλεξάκο κάνε τον αγώνα σου αλλά μην μας περνάς για χαζούς», τόνισε κα ιχαρακτήρισε τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ ως φιλοχρήματο και διεφθαρμένο!

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