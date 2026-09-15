Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο

Snapshot Ευρωπαϊκό Κνοβούλιοέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου μετά από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών για έρευνα σχετικά με πλαστά έγγραφα και απάτη εκλογέων.

Η έρευνα αφορά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» με πιθανή χρήση εικονικών ή πλαστογραφημένων υπογραφών και τη χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους.

Η άρση ασυλίας επιτρέπει στις ελληνικές Αρχές να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες και η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε άμεσα στην Ελλάδα και στην ίδια την ευρωβουλευτή.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε ότι η ψήφος υπέρ της άρσης ασυλίας από Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση καταρρίπτει τις κατηγορίες ότι ήταν «δεκανίκι» της κυβέρνησης.

Η ευρωβουλευτής έκανε δημόσια δήλωση ότι νιώθει περήφανη και χαρακτήρισε την υπόθεση αστεία και αστήρικτη, καλώντας το κοινό να απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή και αρχηγού του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, ύστερα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Η άρση της ασυλίας της αφορά σε διερεύνηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατ’ εξακολούθηση απάτης εκλογέων, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, την οποία κατέθεσε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, η κ. Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία απαιτεί τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Η έρευνα αφορά σε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της «Φωνής Λογικής»,

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ελληνικές Αρχές διερευνούν κατά πόσον επηρεάζονται η χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, η λειτουργία του μετά την ίδρυσή του και η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Με την απόφαση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το Ευρωκοινοβούλιο αίρει την ασυλία της κ. Λατινοπούλου και αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και στην ίδια την ευρωβουλευτή.

«Οι μάσκες έπεσαν»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, μετά την ψήφιση της άρσης ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο. Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η ίδια σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου.

Συγκεκριμένα η ίδια σχολίασε ότι «οι μάσκες έπεσαν», καθώς το προηγούμενο διάστημα πολλές ήταν οι αναφορές ότι αποτελούσε «δεκανίκι» της Νέας Δημοκρατίας, που προέρχονταν από τον Κυριάκο Βελόπουλο, όπως υποστηρίζει. Με τη φράση «τέλος» η κ. Λατινοπούλου σχολίασε ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί.

Πρόσθεσε ότι αν ήταν στην πραγματικότητα «δεκανίκι» της κυβέρνησης θα είχε προστατευτεί, αντιθέτως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας της. Παράλληλα, σχολίασε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε προστατευτεί όταν ψηφιζόταν η δική του ασυλία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε παράλληλα ότι νιώθει «χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό».

https://www.instagram.com/p/DdTjYS7uO52/

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Οι μάσκες έπεσαν!

Όπου βλέπετε να με αποκαλούν δεκανίκι να πηγαίνετε να τρίβετε αυτό το βίντεο στα μούτρα τους!

Όχι, γιατί μας έπρηζαν τόσο καιρό με την επική μπαρούφα ότι τάχα μου δήθεν εγώ ήμουν το δεκανίκι του ….Μητσοτάκη.

Για μια αστεία και αστήρικτη υπόθεση που ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου σήμερα ΝΔ και Βελόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο χέρι χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου, επιτέλους φανερώθηκαν!

Ξυπνήστε τους».

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