Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο

Εξετάζεται αν ήταν έγκυρες οι υπογραφές για τη διακήρυξη του κόμματος «Φωνή Λογικής»

Ελένη Ευστρατίου

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ευρωπαϊκό Κνοβούλιοέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου μετά από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών για έρευνα σχετικά με πλαστά έγγραφα και απάτη εκλογέων.
  • Η έρευνα αφορά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» με πιθανή χρήση εικονικών ή πλαστογραφημένων υπογραφών και τη χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους.
  • Η άρση ασυλίας επιτρέπει στις ελληνικές Αρχές να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες και η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε άμεσα στην Ελλάδα και στην ίδια την ευρωβουλευτή.
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε ότι η ψήφος υπέρ της άρσης ασυλίας από Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση καταρρίπτει τις κατηγορίες ότι ήταν «δεκανίκι» της κυβέρνησης.
  • Η ευρωβουλευτής έκανε δημόσια δήλωση ότι νιώθει περήφανη και χαρακτήρισε την υπόθεση αστεία και αστήρικτη, καλώντας το κοινό να απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.
Snapshot powered by AI

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή και αρχηγού του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, ύστερα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Η άρση της ασυλίας της αφορά σε διερεύνηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατ’ εξακολούθηση απάτης εκλογέων, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, την οποία κατέθεσε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, η κ. Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία απαιτεί τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Η έρευνα αφορά σε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της «Φωνής Λογικής»,

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ελληνικές Αρχές διερευνούν κατά πόσον επηρεάζονται η χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, η λειτουργία του μετά την ίδρυσή του και η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Με την απόφαση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το Ευρωκοινοβούλιο αίρει την ασυλία της κ. Λατινοπούλου και αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και στην ίδια την ευρωβουλευτή.

«Οι μάσκες έπεσαν»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, μετά την ψήφιση της άρσης ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο. Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η ίδια σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου.

Συγκεκριμένα η ίδια σχολίασε ότι «οι μάσκες έπεσαν», καθώς το προηγούμενο διάστημα πολλές ήταν οι αναφορές ότι αποτελούσε «δεκανίκι» της Νέας Δημοκρατίας, που προέρχονταν από τον Κυριάκο Βελόπουλο, όπως υποστηρίζει. Με τη φράση «τέλος» η κ. Λατινοπούλου σχολίασε ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί.

Πρόσθεσε ότι αν ήταν στην πραγματικότητα «δεκανίκι» της κυβέρνησης θα είχε προστατευτεί, αντιθέτως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας της. Παράλληλα, σχολίασε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε προστατευτεί όταν ψηφιζόταν η δική του ασυλία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε παράλληλα ότι νιώθει «χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό».

https://www.instagram.com/p/DdTjYS7uO52/

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Οι μάσκες έπεσαν!

Όπου βλέπετε να με αποκαλούν δεκανίκι να πηγαίνετε να τρίβετε αυτό το βίντεο στα μούτρα τους!

Όχι, γιατί μας έπρηζαν τόσο καιρό με την επική μπαρούφα ότι τάχα μου δήθεν εγώ ήμουν το δεκανίκι του ….Μητσοτάκη.

Για μια αστεία και αστήρικτη υπόθεση που ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου σήμερα ΝΔ και Βελόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο χέρι χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου, επιτέλους φανερώθηκαν!

Ξυπνήστε τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοπιστίας - Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παράνομη ιπποδρομία με ένοπλους μαφιόζους στην Σικελία: Συνελήφθη νεαρός που έφερε καλάσνικοφ - Δείτε βίντεο

20:31LIFESTYLE

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Όσο ζω Μαζώ»

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Το μεγάλο comeback - Η Ελλάδα στο ραντάρ της ελίτ των hedge funds

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπύρος Χαλβατζής: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ - Πλήθος πολιτικών στην κηδεία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: O Πούτιν μετέφερε συνέδριο από το Σότσι στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drones

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή» - Συγκινεί ο δικηγόρος του Γεράσιμου

20:01ΕΥ ΖΗΝ

Η ανάγνωση για ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την ευεξία – Έρευνα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Αναγνώριση χρόνου σπουδών: Καταγγελία Λαζαράτου για βραδινή τροπολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στα Χανιά: 53χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Τον βρήκε ο πατέρας του

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη - Τρεις νεκροί, ένας τραυματίας

19:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προειδοποίηση Μπιλ Γκέιτς: «Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με εξωγήινη απειλή - Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω»

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμεικός: Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία πριν την πλασμαφαίρεση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγριογούρουνα στην Πανεπιστημιούπολη - Το Δασαρχείο στέλνει κυνηγούς

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο - «Οι μάσκες έπεσαν» σχολίασε

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενη πορεία 32χρονης οδηγού στο Μπέρμιγχαμ - Χτύπησε άλλο αμάξι και παραλίγο να συνθλίψει κεφάλι διερχόμενου πεζού - Δείτε βίντεο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του μετά από σύγκρουση σκαφών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του μετά από σύγκρουση σκαφών

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στα Χανιά: 53χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Τον βρήκε ο πατέρας του

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπύρος Χαλβατζής: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ - Πλήθος πολιτικών στην κηδεία

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή» - Συγκινεί ο δικηγόρος του Γεράσιμου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης - Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

19:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προειδοποίηση Μπιλ Γκέιτς: «Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με εξωγήινη απειλή - Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω»

06:37WHAT THE FACT

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία πριν την πλασμαφαίρεση

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ