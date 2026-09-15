Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

Snapshot Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη λόγω της διακοπής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής–Δύσης μετά από επίθεση με drone.

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης, κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, παραμένει εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επιβαρύνουν το εμπόριο πετρελαίου και επηρεάζουν αρνητικά την προμήθεια.

Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού και οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.

Η επισκευή του αγωγού Ανατολής–Δύσης αναμένεται να διαρκέσει από τρεις έως πέντε εβδομάδες, με πιθανότητα παράτασης της διακοπής. Snapshot powered by AI

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκούς πελάτες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο προχώρησε στην κίνηση αυτή μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Παράλληλα, το εμπόριο επιβαρύνεται από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εκτός λειτουργίας η βασική εξαγωγική οδός

Η φόρτωση πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα έχει επί του παρόντος σταματήσει.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έπληξαν τον αγωγό Ανατολής–Δύσης, μέσω του οποίου μεταφέρεται αργό πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παρακάμπτει τα ουσιαστικά αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ και να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις δυτικές εξαγωγικές οδούς.

Μετά τις επιθέσεις στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας, ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.

Το Γιανμπού θεωρείται το σημαντικότερο πετρελαϊκό λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει αναδειχθεί σε κομβική εξαγωγική δίοδο για το σαουδαραβικό αργό. Τις επιθέσεις στις εν λόγω πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αποτρέπει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι εργασίες επισκευής στον αγωγό μπορεί να διαρκέσουν από τρεις έως πέντε εβδομάδες, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η διακοπή μπορεί να κρατήσει ακόμη περισσότερο.

Σημαντική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις ωθούν ακόμη υψηλότερα τις διεθνείς τιμές του αργού.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση τον Νοέμβριο, ενισχυόταν το απόγευμα κατά 1,7%, στα 107,44 δολάρια το βαρέλι.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν και πληροφορίες από τη Λιβύη σχετικά με το κλείσιμο του πετρελαϊκού κοιτάσματος Al-Tahar.

Αιτία είναι η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού Hamada-Zawiya, σύμφωνα με ανακοίνωση της National Oil Corporation στο Facebook.

Η Λιβύη εξάγει μεγάλο μέρος του αργού πετρελαίου της προς την Ευρώπη.

Η κλιμάκωση πιέζει την αγορά

Βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο των τιμών παραμένει ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται προς το παρόν προοπτική επαναφοράς της κανονικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Χούθι ελέγχουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και εμποδίζουν τη διέλευση σαουδαραβικών πλοίων.

Από την έναρξη του πολέμου, η τιμή του Brent έχει καταγράψει θεαματική άνοδο.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, το βαρέλι διαπραγματευόταν ακόμη γύρω στα 70 δολάρια.

Σαουδική Αραβία: Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης θα επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, λέει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για μια «εκτίμηση», ο Κρις Ράιτ είπε ότι θεωρεί ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει «μερικές ημέρες». Σημείωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία εργάζεται για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο αντιμετωπίζει επιθέσεις κυρίως από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «διαθέτει μια μονάδα επί τόπου για να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να σχεδιάσει τη στήριξη των σαουδαραβικών δυνάμεων», διευκρίνισε ο εν λόγω αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Χούθι εξαπέλυσαν μια επίθεση-αστραπή και κατάφεραν να καταλάβουν όλα τα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Η οργάνωση επιτέθηκε επίσης σε πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη εξαγωγό αργού στον κόσμο, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, που επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διατάξει πλήγματα εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε το Ριάντ. Το Σάββατο παραδέχτηκε ότι η Χούθι είχαν ζητήσει από την Ουάσιγκτον να μην παρέμβει.

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