Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης - Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Snapshot Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε μετά την έκτιση 20 ετών ποινής για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Μαζιώτης δεν επιτρέπεται να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω σύνδεσής του με ακροαριστερή τρομοκρατική δράση.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τον Μαζιώτη ως ηγέτη του «Επαναστατικού Αγώνα» και αναφέρεται στη βίαιη δράση της οργάνωσης κατά Ελλήνων και Αμερικανών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι η αποφυλάκιση έγινε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και εξέφρασε την ευχή να μην επαναληφθούν επικίνδυνες ενέργειες. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος βρίσκεται από τη Δευτέρα (15/09) ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο Νίκος Μαζιώτης ολοκλήρωσε την ποινή που του είχε επιβληθεί, έχοντας εκτίσει συνολικά 20 χρόνια, εκ των οποίων 14 χρόνια σε σωφρονιστικό κατάστημα και έξι χρόνια μέσω εργασίας εντός των φυλακών.

Η αποφυλάκισή του προκάλεσε την αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο με ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ υπογράμμισε ότι ο Νίκος Μαζιώτης δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ανακοίνωση χαρακτηρίζεται ως ηγέτης του «Επαναστατικού Αγώνα» και γίνεται αναφορά στη δράση της οργάνωσης, την οποία οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν ως εκστρατεία βίας με στόχο Έλληνες και Αμερικανούς.

O Νίκος Μαζιώτης με τα σχέδια της αστυνομίας από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο υπουργείο βιομηχανίας. Eurokinnisi / Φωτογραφία αρχείου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει παράλληλα ότι ο Μαζιώτης υπόκειται στους περιορισμούς έκδοσης βίζας που έχουν θεσπιστεί για πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ακροαριστερή τρομοκρατική δράση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος στις ΗΠΑ.

Ο Νίκος Μαζιώτης Eurokinissi

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω Χ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας την αποφυλάκιση το πρωί της Τρίτης, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικό τους νομικό πλαίσιο, διαφορετικό από εκείνο της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Μαζιώτης εξέτισε το σύνολο της ποινής του και για τον λόγο αυτό αποφυλακίστηκε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να μην υπάρξει επανάληψη ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

«Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η Ευρώπη έχει διαφορετικό δίκαιο από τις ΗΠΑ. Ο κ. Μαζιώτης εξέτισε όλη την ποινή του και αποφυλακίστηκε, εύχομαι να μην επαναλάβει δράση που θα οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή σε κίνδυνο ζωής» δήλωσε από την πλευρά του το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.