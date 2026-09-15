Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου

Ο άνδρας είναι αγνώστων στοιχείων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνδρας αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη.
  • Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας για τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.
  • Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το μεσημέρι της Δευτέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, για την ύπαρξη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας, αφού ανασύρθηκε από τη θάλασσα, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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