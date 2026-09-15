Ηράκλειο: 67χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή της Σταλίδας

Snapshot Ένας 67χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή της Σταλίδας στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Snapshot powered by AI

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχής της Σταλίδας στο Ηράκλειο, ένας 67χρονος αλλοδαπός, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε.

Στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος σημειώνονται τα εξής:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χερσονήσου, για την ανάσυρση ενός 67χρονου αλλοδαπού, χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή του δυτικού άκρου της παραλίας «ΣΤΑΛΙΔΑ». Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».

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