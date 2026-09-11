Καρδίτσα: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι

Snapshot Ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι στην Καρδίτσα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την ανάσυρσή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγες ώρες μετά την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος το απόγευμα της Παρασκευής από αρδευτικό κανάλι στην Καρδίτσα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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