Πιερία: 69χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία της Σκάλας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 69χρονος άνδρας χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σκάλας Κατερίνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.