Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το βράδυ της Δευτέρας 52χρονος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του onlarissa.gr τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί.

Ο 52χρονος παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε επειγόντως στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.