Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από τη θάλασσα
Ο θάνατος του 52χρονου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το βράδυ της Δευτέρας 52χρονος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας.
Σύμφωνα πληροφορίες του onlarissa.gr τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί.
Ο 52χρονος παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε επειγόντως στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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