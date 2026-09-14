Ξυλόκαστρο: 79χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή

Snapshot Ένας 79χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Λιμενική Αρχή του Κιάτου ενημερώθηκε και μετέβη άμεσα στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κιάτου για την ύπαρξη 79χρονου ημεδαπού, χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Ξυλόκαστρου Κορινθίας.

Αμέσως, στελέχη της οικείας Λιμενικής αρχής μετέβησαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ότι 79χρονος ημεδαπός είχε ανασυρθεί στην ακτή, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Κεντρικό Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

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