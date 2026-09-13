Κορωπί: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από τροχαίο

Snapshot Στη θέση «Κίτσι Κορωπίου» σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με έναν άνδρα ανασυρόμενο χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧΕ όχημα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Τροχαίο σημειώθηκε στη θέση «Κίτσι Κορωπίου», στον δήμο Κρωπίας, με έναν άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧΕ όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού, παραδίδοντας τον τραυματία σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

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