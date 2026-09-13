Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

Snapshot Νεκρός ανασύρθηκε 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Η δίδυμη αδελφή του 22χρονου επέβαινε επίσης στη μοτοσικλέτα και διασώθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Νέο θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες στην Κρήτη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 22χρονος. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και η δίδυμη αδερφή του 22χρονου, η οποία σώθηκε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκαν διασώστες. Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η δίδυμη αδελφή του , σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Τα δύο αδέρφια είναι υπήκοοι Γερμανίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.