Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

Snapshot Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε στο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» στην Παλλήνη, έναν αγώνα που διοργανώνεται στον κήπο του Γιώργου Δεμένεγα.

Το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» διοργανώνεται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια σε έναν αυτοσχέδιο χώρο αγώνων στον κήπο της περιοχής Μπαλάνα.

Ο Τεντόγλου κατέγραψε άλμα 6,29 μέτρων, δημιουργώντας άτυπο ρεκόρ στον συγκεκριμένο χώρο.

Η διοργάνωση συνδυάζει τον κλασικό αθλητισμό με μια φιλική και ανεπίσημη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας τον κήπο σε αυτοσχέδιο στάδιο.

Τα στιγμιότυπα από τον αγώνα προκάλεσαν σχόλια σχετικά με την ασφάλεια, λόγω του μικρού χώρου και της πιθανότητας το άλμα να ξεπεράσει τα όρια του σκάμματος. Snapshot powered by AI

Έναν διαφορετικό αγώνα, μακριά από τα στάδια και τις μεγάλες εξέδρες, έζησε ο Μίλτος Τεντόγλου, συμμετέχοντας στο ιδιαίτερο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που πραγματοποιείται στην Παλλήνη.

Ο αγώνας είναι δημιούργημα του Γιώργου Δεμένεγα, βετεράνου αθλητή και ανθρώπου με ιδιαίτερη αγάπη για τον στίβο. Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, ο ίδιος μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα σε έναν μικρό, αυτοσχέδιο χώρο αγώνων.

Διάδρομος για τη φόρα, σκάμμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως αυτοσχέδια εξέδρα συνθέτουν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στην αθλητική κοινότητα.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2012, όταν ο Δεμένεγας, μετά από μια περιπέτεια με την υγεία του, αποφάσισε να διοργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του, συνδυάζοντάς τον με ένα μεγάλο γλέντι. Από τότε, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» έγινε μια διαφορετική συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν τον κλασικό αθλητισμό.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει δώσει ξανά το «παρών» στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο χρυσός Ολυμπιονίκης δεν πήγε απλώς για να… χαλαρώσει.

Ο Τεντόγλου κατέγραψε ένα νέο, άτυπο «ρεκόρ κήπου», φτάνοντας σύμφωνα με τα σχετικά βίντεο στα 6,29 μέτρα, στο άλμα με φόρα.

Το σκηνικό, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει και τα απαραίτητα σχόλια. Με τον κήπο να έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο στάδιο και τον Τεντόγλου να παίρνει φόρα, ένας από τους φόβους ήταν μήπως το άλμα… ξεφύγει από τα όρια του σκάμματος.

«Πρόσεξε μην χτυπήσει» και «γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω», ήταν δύο από τα χαρακτηριστικά σχόλια που συνόδευσαν τα στιγμιότυπα.

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