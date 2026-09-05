Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν για άλλη μία φορά εξαιρετικός στον τελικό του μήκους στο Diamond League στις Βρυξέλλες, όμως, έχασε την πρωτιά στο τέλος του αγώνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής ήταν σχεδόν όλο τον αγώνα πρώτος με 8.40 μέτρα, ωστόσο, είδε τον Τζαμαϊκανό Τατζάι Γκέιλ να «απογειώνεται» στα 8.46 μέτρα με την τελευταία του προσπάθεια και να του «κλέβει» έτσι τη νίκη.

Ο Τεντόγλου έτσι κέρδισε το ποσό των 12.000 δολαρίων (περίπου 10.300 ευρώ), που δίνεται στη 2η θέση του μήκους στο Diamond League.

Ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει την πρώτη θέση το 2022, ενώ σε μερικές μέρες θα δώσει το «παρών» στη νεοσύστατη διοργάνωση του στίβου, το Ultimate Championship, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη (11 – 13 Σεπτεμβρίου).