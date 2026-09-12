Μίλτο εσύ σούπερ σταρ: Νέα πρωτιά Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με 8,35μ - Βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τη μάχη στο άλμα εις μήκος για το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Στο πρώτο του άλμα έφτασε τα 8,16 και βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Στον αγώνα του μήκους συμμετέχουν οκτώ αθλητές:

Τεντόγλου (Ελλάδα)

Εχάμερ (Ελβετία)

Γκέιλ (Τζαμάικα)

Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία)

Μπαλντέ (Πορτογαλία)

Γιάνγκ (Κίνα)

Μπόσκοβιτς (Σερβία)

Ανβάροφ (Ουζμοεκιστάν)

Στο δεύτερο άλμα ο Τεντόγλου έφτασε στα 8,35

Στα 8.27μ η τρίτη προσπάθεια του Τεντόγλου που ψάχνει το κάτι παραπάνω

Στην τέταρτη και τελευταία προσπάθεια το άλμα ήταν άκυρο. Παραμένει πρώτος με το 8,35.

Ο Σαραμπογιούκοφ έκανε 8,34!!