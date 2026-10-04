Η Ford επιστρέφει στο WRC
Η Ford επαναφέρει την πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη στο πρόγραμμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ από το 2028, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την M-Sport.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, καθώς το ολοκαίνουργιο αγωνιστικό της εταιρείας αναμένεται να εμφανιστεί στις ειδικές διαδρομές το 2029.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ford επιστρέφει στο WRC
10:43 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο πισωκίνητο Geely E2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
08:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ