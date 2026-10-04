Η Ford επιστρέφει στο WRC

Η Ford επαναφέρει την πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη στο πρόγραμμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ από το 2028, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την M-Sport.

Newsroom

Η Ford επιστρέφει στο WRC
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Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, καθώς το ολοκαίνουργιο αγωνιστικό της εταιρείας αναμένεται να εμφανιστεί στις ειδικές διαδρομές το 2029.

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