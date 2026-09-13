Χανιά: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε την ζωή της η 19χρονη Ρενάτα

Στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της 19χρονης έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της

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Χανιά: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε την ζωή της η 19χρονη Ρενάτα
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  • Η 19χρονη Ρενάτα Σταυρουλάκη σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλέπα Χανίων όταν η μοτοσυκλέτα της εξετράπη και προσέκρουσε σε φανάρι και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.
  • Το δυστύχημα συνέβη στις 2:30 τα ξημερώματα σε φανάρι στην οδό Κ. Μητσοτάκη, κοντά στο άγαλμα του Ηλιάκη.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.
  • Φίλοι της άτυχης κοπέλας έχουν αφήσει λουλούδια και αντικείμενα στη μνήμη της στο σημείο του τροχαίου.
  • Ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ρενάτας, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή της στη γυναικεία ομάδα του συλλόγου.
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Απέραντη οδύνη και θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος μιας 19χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή της Χαλέπας των Χανίων.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στα φανάρια στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη. Σύμφωνα με το flashnews.gr, η 19χρονη, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Ρενάτα Σταυρουλάκη, κινούνταν με την μοτοσυκλέτα της όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, εξετράπη προς τα δεξιά της πορείας της.

19χρονη - Τροχαίο

Στη συνέχεια, η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε σε φανάρι και ύστερα στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η 19χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα. Αμέσως στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, ωστόσο για ήταν ήδη αργά.

19χρονη - Τροχαίο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της 19χρονης έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της.

19χρονη - Τροχαίο

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά

Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας.

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά.

Συλλυπητήριο μήνυμα - 19χρονη

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