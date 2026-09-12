Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 19χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στην Χαλέπα

Snapshot Μία 19χρονη οδηγός μοτοσικλέτας σκοτώθηκε σε τροχαίο στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά.

Η νεαρή φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής και να έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και διασώστες, αλλά ήταν ήδη αργά για τη νεαρή οδηγό.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το τροχαίο αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου μια 19χρονη οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Χαλέπας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή οδηγός φέρεται, υπό συνθήκες που διερευνώνται, να έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, ωστόσο για ήταν ήδη αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προστίθεται στη μακρά και οδυνηρή λίστα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης, επαναφέροντας με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί.