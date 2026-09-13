Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Δύο τραυματίες, ο ένας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα έγιναν γύρω στις 04:40 στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Σιθωνίας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση προς τη Σιθωνία εξετράπη της πορείας του και βγήκε από το οδόστρωμα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 25χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός, και ένας 26χρονος.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες, ενώ για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών από το όχημα χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου και διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.