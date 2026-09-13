Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Δύο τραυματίες, ο ένας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ
Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες, ενώ για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών από το όχημα χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα έγιναν γύρω στις 04:40 στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Σιθωνίας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση προς τη Σιθωνία εξετράπη της πορείας του και βγήκε από το οδόστρωμα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 25χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός, και ένας 26χρονος.
Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες, ενώ για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών από το όχημα χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου και διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.
Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.