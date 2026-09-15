Ένα σκάνδαλο μαγεύει την Κίνα: Δισεκατομμυριούχος ζητά πίσω την «προίκα» από τη διάσημη νύφη

Snapshot Ο δισεκατομμυριούχος Justin Sun κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια ως «προίκα» για να παντρευτεί την ηθοποιό Jing Tian και στη συνέχεια ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων μέσω δικαστικής αγωγής.

Ένα κινεζικό δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή του Sun για επιστροφή 30 εκατομμυρίων γιουάν (4,5 εκατομμύρια δολάρια) από την Jing Tian και τους γονείς της.

Ο Sun αρνήθηκε να καταβάλει 50 εκατομμύρια δολάρια που του ζητήθηκαν για παρένθετη μητρότητα και δήλωσε ότι ο αρραβώνας διακόπηκε.

Παρά την αποποίηση ευθυνών του Sun ότι η ιστορία ήταν φανταστική, η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη δημόσια προσοχή και συζητήσεις στην Κίνα.

Η Jing Tian δήλωσε ότι έχει «κακή κρίση» στους άνδρες αλλά δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα και εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Θα μπορούσε να είναι μία από τις γνωστές κινεζικές ταινίες φθηνής παραγωγής, ή αλλιώς short drama, όπως είναι γνωστά, αν οι πρωταγωνιστές του, δεν ήταν πραγματικοί.

Ένα σκάνδαλο που διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία μίας κινηματογραφικής πλοκής που έχει καθηλώσει την Κίνα, που παρακολουθεί «μαγεμένη» τις εξελίξεις.

Στην ιστορία, την οποία καταγράφει η Wall Street Journal εμπλέκονται ένας δισεκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων, o Justin Sun, ο οποίος φέρεται να κατέβαλε 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να παντρευτεί μία σταρ του Χόλιγουντ, την Jing Tian και στη συνέχεια να προσλαμβάνει έναν δικηγόρο διασημοτήτων Zhang Qihuai, που ειδικεύεται σε καυγάδες υψηλού προφίλ. για να πάρει πίσω τα μετρητά όταν το ειδύλλιο έσβησε.

Imagine a crypto bro paying a supposed $4.5 million fee so he can marry a Hollywood star—and then suing for the cash when the romance fizzled. It's the story that has transfixed China. https://t.co/ig8jBWuNfb — The Wall Street Journal (@WSJ) September 14, 2026

Η ιστορία σάρωσε την Κίνα, και αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν είναι αληθινή.

Αυτή η αμφιβολία πηγάζει εν μέρει από το ιστορικό των «viral» εκκεντρικών πράξεων του Sun, στις οποίες περιλαμβάνονται η αναβολή ενός φιλανθρωπικού γεύματος αξίας 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Warren Buffett, καθώς και η αγορά —και η άμεση κατανάλωση— μιας μπανάνας αξίας 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε κολληθεί με κολλητική ταινία σε έναν τοίχο ως έργο τέχνης.

Προέρχεται επίσης από την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της ανάρτησης του Sun στο X, με τίτλο "Η κοπέλα μου Jing Tian".

Στο ασυνάρτητο δοκίμιο, ισχυριζόταν ότι ήταν ερωτευμένος με την ηθοποιό από το κολέγιο, νοίκιασε μία κινηματογραφική αίθουσα για να δουν μαζί το «Zootopia 2» και έστειλε ως «προίκα» πριν από τον γάμο στην οικογένειά της 4.5 εκατομμύρια δολάρια. Περιέγραψε επίσης μια οικεία συνάντηση που είχε σχέση με νύχια.

Και η περίεργη ανάρτηση συνεχίζεται με τον Sun να γράφει πως όταν αργότερα του ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το παιδί τους μέσω παρένθετης μητρότητας στη Νότια Καλιφόρνια, εκείνος ακολούθησε τη συμβουλή του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, να μην πληρώσει.

Στη συνέχεια, στο τέλος της ανάρτησης, έγραψε: «Αυτό το άρθρο είναι εντελώς φανταστικό. οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα ή πρόσωπα είναι καθαρά συμπτωματική».

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε έδειξε ότι το δράμα δεν ήταν εντελώς ψεύτικο.

Την ίδια μέρα, ο Zhang, ο δικηγόρος των διασημοτήτων, είπε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή του Sun που ζητούσε την επιστροφή 30 εκατομμυρίων κινεζικών γιουάν, που ισοδυναμούν με 4.5 εκατομμύρια δολάρια, από την Jing και τους γονείς της.

Την επόμενη μέρα, χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφερόταν, η ηθοποιός δημοσίευσε ότι είχε «κακή κρίση» στους άνδρες αλλά «ποτέ δεν θα πουλήσω την αγάπη μου για χρήματα». Πρόσθεσε ότι «πιστεύω στο νόμο» και ότι «η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά».

Σε γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις που εστάλησαν μέσω του δικηγόρου του, ο Sun επιβεβαίωσε ότι η αγωγή ήταν για την ανάκτηση της «προίκας». «Βγήκαμε ραντεβού έχοντας κατά νου τον γάμο», είπε.

Είπε ότι καθώς το ζευγάρι προετοιμαζόταν για ιατρικές διαδικασίες για να αποκτήσει παιδί στις ΗΠΑ, το «άλλο μέρος» -το οποίο δεν κατονόμασε άμεσα- ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια. Όταν αρνήθηκε να πληρώσει, πρόσθεσε, η άλλη πλευρά διέκοψε την επαφή. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», είπε.

Ο συνδυασμός της δύναμης των αστέρων, του εντυπωσιακού πλούτου και των αναφορών σε μια αρχαία γαμήλια παράδοση έκανε το έπος μια άμεση εμμονή των μέσων ενημέρωσης στην Κίνα.

Ο Sun, 36 ετών, μεγάλωσε στην Κίνα, απέκτησε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και ίδρυσε την εταιρεία blockchain Tron το 2017. Τώρα αξίζει περίπου 8.5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Η καριέρα του ήταν αμφιλεγόμενη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον μήνυσε το 2023 για φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς, μια υπόθεση που διευθετήθηκε φέτος χωρίς ο Sun να παραδεχτεί ή να αρνηθεί την αδικοπραγία.

Η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης HTX του για υποτιθέμενους δεσμούς με τη Ρωσία, ανησυχίες που η εταιρεία είπε τότε ότι αντιμετώπιζε.

Η Jing Tian, 38 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει σε υπερπαραγωγές τόσο στην Κίνα όσο και στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Ματ Ντέιμον στο «The Great Wall» και εμφανιζόμενη στα «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising».

Παρά την αποποίηση ευθυνών του Sun ότι η αφήγησή του ήταν μυθοπλασία, ορισμένοι στο κινεζικό κοινό αντιμετώπισαν το δοκίμιό του ως γεγονός. Πολλοί διαδικτυακοί σχολιαστές τάχθηκαν εναντίον του επειδή μετέδωσε λεπτομέρειες μιας ιδιωτικής σχέσης.