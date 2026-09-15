Ιθάκη: Πέντε χρόνια μετά τον «Μπάλο» το Δημοτικό Στάδιο Βαθέως παραμένει χωρίς αποκατάσταση

Snapshot Το Δημοτικό Στάδιο Βαθέως στην Ιθάκη παραμένει χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία «Μπάλος» του 2021, σχεδόν πέντε χρόνια μετά.

Ο Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση, ζητώντας άμεση παρέμβαση, σαφές χρονοδιάγραμμα και προσωρινή λύση για τις προπονήσεις.

Η ακαταλληλότητα του σταδίου έχει οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης του για προπονήσεις, με αποτέλεσμα το σωματείο να κινδυνεύει να μην συμμετάσχει στα τοπικά πρωταθλήματα.

Στο Βαθύ δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος αθλητικός χώρος για να καλύψει τις ανάγκες των αθλητών και παιδιών του νησιού.

Ο Α.Ο. Πρόοδος ζητά έγγραφη ενημέρωση από την Περιφέρεια και συνεργασία με τον Δήμο για την επίσπευση των εργασιών και την εξεύρεση προσωρινού χώρου προπονήσεων. Snapshot powered by AI

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Μπάλος» από την Ιθάκη, τον Οκτώβριο του 2021, το Δημοτικό Στάδιο Βαθέως εξακολουθεί να περιμένει την ουσιαστική αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη, με τις συνέπειες πλέον να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τον αθλητισμό του νησιού και κυρίως για τα παιδιά.

Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ο Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή του για την πολυετή καθυστέρηση, ζητώντας άμεση παρέμβαση, σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών αλλά και προσωρινή λύση, προκειμένου οι αθλητές να μπορούν να προπονούνται.

Όπως επισημαίνει το σωματείο, οι ζημιές στο Δημοτικό Στάδιο προκλήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2021 από την κακοκαιρία «Μπάλος». Έκτοτε, σύμφωνα με την επιστολή, «καμία ουσιαστική αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει πραγματοποιηθεί».

Μέχρι και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ορισμένα τμήματα του γηπέδου εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για τις προπονήσεις τόσο της ανδρικής ομάδας όσο και των παιδικών τμημάτων, παρά την ακαταλληλότητά τους και τους κινδύνους τραυματισμού.

Η κατάσταση άλλαξε στις αρχές Αυγούστου, όταν, σύμφωνα με τον Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ενημέρωσε τον Δήμο για την άμεση αποξήλωση των τμημάτων αυτών, με την προοπτική να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει το σωματείο, έκτοτε δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Το αποτέλεσμα είναι το Δημοτικό Στάδιο να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας, ενώ, όπως αναφέρεται στην επιστολή, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Οι γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους καθώς δεν γνωρίζουν πού μπορούν να αθληθούν τα παιδιά τους, ενώ το σωματείο αδυνατεί να προγραμματίσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και να εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για τις προπονήσεις.

Το πρόβλημα έχει, μάλιστα, αποκτήσει και άμεσες αγωνιστικές διαστάσεις. Η Πρόοδος Ιθάκης, που ιδρύθηκε το 1950 και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα αθλητικά σωματεία του νομού, προειδοποιεί ότι κινδυνεύει να μην μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα, καθώς δεν διαθέτει χώρο για προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ήδη, όπως αναφέρει, έχει στερηθεί τη δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό του Κυπέλλου.

«Στο Βαθύ δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος αθλητικός χώρος»

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της έλλειψης εναλλακτικής λύσης. Σύμφωνα με την επιστολή, στο Βαθύ δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος αθλητικός χώρος που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, των αθλητών και των σωματείων.

«Η μη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου δεν σημαίνει απλώς ότι ένα γήπεδο παραμένει κλειστό. Σημαίνει ουσιαστικά ότι οι κάτοικοι της Ιθάκης, και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι, στερούνται τη δυνατότητα οργανωμένης άθλησης», υπογραμμίζει ο Α.Ο. Πρόοδος.

Το σωματείο ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν φορέα, αλλά ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για μια εκκρεμότητα που πλησιάζει πλέον τα πέντε χρόνια.

«Δεν είναι δυνατόν μια ζημιά που προκλήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 να παραμένει ουσιαστικά χωρίς αποκατάσταση σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα. Δεν είναι δυνατόν οι αθλητές να καλούνται να προπονούνται σε ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Με την πρώτη επίσημη παρέμβασή της για το συγκεκριμένο ζήτημα, η διοίκηση του σωματείου ζητά από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους συναρμόδιους φορείς έγγραφη ενημέρωση για την πορεία του έργου και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών.

Παράλληλα, ζητά να επισπευσθούν οι διαδικασίες ώστε το στάδιο να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό στους αθλητές, καθώς και να αναζητηθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης, προσωρινός χώρος για τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

«Η Ιθάκη είναι ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί. Η ύπαρξη ενός ασφαλούς και λειτουργικού αθλητικού χώρου δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί βασική υποδομή για την κοινωνία, τη νεολαία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της», καταλήγει η επιστολή.