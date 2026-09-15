Το Νότιο Πήλιο γίνεται σινεμά

Ο πρώτος Centaur International Film Festival of South Pelion βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 20 Σεπτεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Το Νότιο Πήλιο γίνεται σινεμά
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  • Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου «Κένταυρος» θα διεξαχθεί από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου σε Νεοχώρι, Χόρτο και Άγιο Γεώργιο Νηλείας.
  • Θα προβληθούν 34 ταινίες, εκ των οποίων 8 μεγάλου μήκους και 26 μικρού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δωρεάν προβολές, συζητήσεις, Q&A, masterclasses και ζωντανές συναντήσεις σε διάφορα σημεία του Νοτίου Πηλίου.
  • Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από την Αμέρισσα Μπάστα, τον Andamion Murataj και τη Manuela Buono.
  • Υπάρχει καθημερινή σύνδεση με λεωφορείο από το Δημαρχείο Βόλου προς το φεστιβάλ και επιστροφή μετά την τελευταία προβολή.
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Ο κινηματογράφος βγαίνει από την αίθουσα και συναντά το τοπίο, τα χωριά και τους ανθρώπους του Νοτίου Πηλίου από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο «Κένταυρος» συστήνει στο κοινό ένα νέο, boutique διεθνές φεστιβάλ αφιερωμένο στο ανεξάρτητο σινεμά, στις δημιουργικές συναντήσεις και στην άμεση επαφή δημιουργών και θεατών.

Σε οκτώ ημέρες, 34 ταινίες - 8 μεγάλου μήκους και 26 μικρού - από την Ελλάδα και τον κόσμο ταξιδεύουν στο Νεοχώρι και στο Χόρτο, ενώ ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας φιλοξενεί το εκπαιδευτικό σκέλος της διοργάνωσης. Προβολές, συζητήσεις, Q&A, masterclasses και ζωντανές συναντήσεις μετατρέπουν διαφορετικά σημεία του Νοτίου Πηλίου σε έναν προσωρινό χάρτη κινηματογράφου.

Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από την Αμέρισσα Μπάστα, τον Andamion Murataj και τη Manuela Buono. Η ταινία «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα άνοιξε τη διοργάνωση, ενώ το «Man of the House» του Andamion Murataj ολοκληρώνει το πρόγραμμα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πριν από την τελετή λήξης και τις βραβεύσεις.

σινεμά - πήλιο

Masterclasses για τους λάτρεις του κινηματογράφου

MASTERCLASSES ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΗΛΕΙΑΣ

• Παρασκευή 18/9, 18:00 - «Το Χρώμα στον Κινηματογράφο» με τον Γιάννη Στρατουδάκη

• Σάββατο 19/9, 11:00 - «Κάνοντας μια ταινία: από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή» με τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή

• Σάββατο 19/9, 18:00 - «Η φωτογραφία στον Κινηματογράφο» με τον Μάκη Φράγκο

σινεμά - πήλιο

Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο

Όλες οι προβολές και τα masterclasses είναι δωρεάν.

Για το κοινό που μετακινείται από τον Βόλο υπάρχει καθημερινή σύνδεση με λεωφορείο από το Δημαρχείο Βόλου προς το φεστιβάλ, με αναχώρηση στις 18:30 και επιστροφή μετά την τελευταία προβολή.

σινεμά - πήλιο
σινεμά - πήλιο

Ένα φεστιβάλ - σημείο συνάντησης

Ο «Κένταυρος» δεν φιλοδοξεί απλώς να προσθέσει ακόμη ένα φεστιβάλ στον χάρτη. Θέλει να δημιουργήσει έναν τόπο συνάντησης: εκεί όπου μια ταινία μπορεί να συνεχιστεί σε μια συζήτηση, ένα masterclass, μια διαδρομή ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα ή μια απρόσμενη γνωριμία μετά το τέλος της προβολής.

σινεμά - πήλιο
σινεμά - πήλιο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου «Κένταυρος» (Centaur International Film Festival of South Pelion) θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου και διοργανώνεται από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

σινεμά - πήλιο

INFO

13 - 20 Σεπτεμβρίου 2026

Νότιο Πήλιο

Instagram: @centaurfilmfestival

https://www.instagram.com/p/DdTUVDkDL8E/

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