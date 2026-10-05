Νέα Ιωνία: «Μου είπε “θα σε σκοτώσω”» - Συγκλονίζει η οδηγός ταξί για την επίθεση από 35χρονο

Η γυναίκα περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επίθεση από τον 35χρονο

Ανθή Κουρεντζή

Νέα Ιωνία: «Μου είπε “θα σε σκοτώσω”» - Συγκλονίζει η οδηγός ταξί για την επίθεση από 35χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Μια χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία δέχτηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη μετά από ένταση λόγω έλλειψης σήματος στο POS.
  • Ο 35χρονος την χτύπησε στο τζάμι, τη στραγγάλισε, την απείλησε με θάνατο και τη δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
  • Η οδηγός προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή περαστικών ανοίγοντας την πόρτα, πατώντας κόρνα και φωνάζοντας για βοήθεια, χωρίς να λάβει άμεση υποστήριξη.
  • Συνειδητοποιώντας ότι δεν θα τη βοηθούσε κανείς, αντέδρασε μόνη της και κατάφερε να απομακρυνθεί από τον επιτιθέμενο πιέζοντας τη μύτη του και απελευθερώνοντας το χέρι της.
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Μια διαδρομή που ξεκίνησε σαν οποιαδήποτε άλλη μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος επιβάτης φέρεται να της επιτέθηκε μέσα στο όχημα, μετά από ένταση που προκλήθηκε επειδή το POS δεν είχε σήμα.

Η ίδια περιέγραψε στο MEGA λεπτό προς λεπτό όσα έζησε, μιλώντας για μια επίθεση που κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και την έκανε να πιστέψει ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή της.

Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν ενημέρωσε τον επιβάτη ότι το POS δεν έπιανε σήμα και του ζήτησε να έχει μαζί του και λίγα μετρητά. Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εκείνος άρχισε να χτυπά με δύναμη το τζάμι του ταξί.

«Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι, πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπό να γυρίσω και να του πω: “Τι κάνεις; Θα μου σπάσεις το τζάμι”», περιέγραψε.

Δεν πρόλαβε, όμως, να αντιδράσει. «Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από τον λαιμό».

Η 54χρονη υποστηρίζει ότι ο άνδρας την άρπαξε αμέσως από τον λαιμό και άρχισε να την απειλεί.

«Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από τον λαιμό. Με στραγγαλίζει και μου λέει: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω”».

Όπως εξήγησε, προσπάθησε ενστικτωδώς να αμυνθεί και να τον απομακρύνει, όμως εκείνος της ακινητοποίησε και το χέρι.

«Κάνω το χέρι μου πίσω για να τον διώξω, να αμυνθώ. Μου το πιάνει το χέρι, το απομονώνει και αυτό».Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο 35χρονος τη δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.

«Άνοιξα την πόρτα για να με δει κάποιος»

Η γυναίκα περιέγραψε ότι προσπάθησε με κάθε τρόπο να τραβήξει την προσοχή των διερχομένων. «Σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει να ανοίγω την πόρτα με σκοπό να ανοίξει το φως, να με βλέπει ο κόσμος απ’ έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει».

Παράλληλα, άρχισε να πατά την κόρνα και να φωνάζει. «Άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω “βοήθεια”. Αυτό που έχει βγει. Μου λέει αυτός: “Δεν θα σε σώσει κανείς”».

Η ίδια θυμάται ότι κοιτούσε τους καθρέφτες και έβλεπε κόσμο να κυκλοφορεί γύρω από το σημείο, χωρίς όμως να πλησιάζει κανείς.

«Ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου»

Εκεί, όπως λέει, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αντιδράσει μόνη της. «Εγώ να κοιτάζω τους καθρέφτες, να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς. Λέω: “Εντάξει, ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου”».

Η 54χρονη περιέγραψε στη συνέχεια πώς κατάφερε να αντιδράσει και να απομακρυνθεί από τον επιβάτη. «Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά, του πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του όσο μπορούσα τέλος πάντων και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω».

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