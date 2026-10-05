Επικίνδυνη ομορφιά: Στο ρινγκ η πρώην «Μις Γερμανία» - Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο στην πυγμαχία

Snapshot Η Τατιάνα Γκένριχ, πρώην «Μις Γερμανία» 2022, μεταπηδά από το μόντελινγκ στην επαγγελματική πυγμαχία με ντεμπούτο στις 14 Νοεμβρίου.

Είχε προηγούμενη εμπειρία στην πυγμαχία ως ερασιτέχντρια πρωταθλήτρια στην κατηγορία «flyweight» μεταξύ 2007 και 2009.

Υποστηρίζεται από την εταιρεία προώθησης SES Boxing και τον προπονητή Ντιρκ Ντζέμσκι, που έχει εμπειρία σε παγκόσμιους πρωταθλητές.

Ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης πέντε ημερών την εβδομάδα, ενώ παράλληλα διευθύνει πρακτορείο μοντέλων με 80 συμβόλαια.

Στόχος της είναι να γίνει πρότυπο για νέες γυναίκες, συνδυάζοντας επιτυχία στην καριέρα και τον αθλητισμό. Snapshot powered by AI

Αιφνιδίασε η νικήτρια του διαγωνισμού «Μις Γερμανία», το 2022 από την αλλαγή της επαγγελματικής καριέρας της, ανακοινώνοντας ότι μεταπηδά από τις πασαρέλες στο ρινγκ της πυγμαχίας με το επαγγελματικό ντεμπούτο της να έχει οριστεί για τον επόμενο μήνα.

Η 33χρονη Τατιάνα Γκένριχ ήταν πρωταθλήτρια του κρατιδίου Σαξονίας-Άνχαλτ στην κατηγορία «flyweight» για ερασιτέχνες πυγμάχους μεταξύ 2007 και 2009. Πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για το λόγο που αρχικά ασχολήθηκε με το άθλημα, λέγοντας: «Στο σχολείο με εκφοβίζαν συχνά και ήθελα να βρω έναν τρόπο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα».

Αυτό την οδήγησε στη συνέχεια να φοιτήσει σε αθλητική σχολή στο Χάλλε της Γερμανίας, όπου την ανακάλυψε ο προμοτέρ του μποξ Ούλφ Στάινφορθ. Χρόνια αργότερα, ο Στάινφορθ την επαναπροσέγγισε, αφού η φήμη και η αναγνωρισιμότητά της είχαν αυξηθεί, και πρότεινε στην πρώην ερασιτέχνη πρωταθλήτρια να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στους επαγγελματικούς κύκλους.

Η εταιρεία προώθησης SES Boxing στηρίζει την Γκένριχ ώστε να γίνει η επόμενη μεγάλη σούπερ σταρ της χώρας, αναφέροντας: «Η Τατιάνα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Ρεγκίνα Χάλμιχ. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες ιδιότητες, μια απίστευτη παρουσία και είναι εξαιρετικά φιλόδοξη».

Η Χάλμιχ κέρδισε 54 από τους 56 αγώνες της κατά τη διάρκεια μιας θρυλικής καριέρας μεταξύ 1994 και 2017, η οποία την ανέδειξε σε μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες πυγμάχους όλων των εποχών, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως μοντέλο για γερμανικά περιοδικά.

Για να προετοιμαστεί για τον πρώτο της αγώνα στις 14 Νοεμβρίου, η Γκένριχ – η οποία διευθύνει επίσης το δικό της πρακτορείο μοντέλων με 80 μοντέλα υπό συμβόλαιο – έχει ξεκινήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης που την υποχρεώνει να περνά πέντε ολόκληρες ημέρες την εβδομάδα στο γυμναστήριο.

Dos concursos de beleza para o boxe profissional. Tatjana Genrich, de 33 anos, foi coroada Miss Alemanha em 2022, mas prepara-se agora para trocar as passerelles pelo ringue. A modelo alemã de origem russa vai estrear-se como pugilista profissional no próximo dia 14 de novembro e não esconde a ambição: quer chegar ao título mundial. Leia a notícia completa no link da bio e outras notícias em https://t.co/8FnsjhQAHX ou na App #24Horas #buzz #TatjanaGenrich #boxe #missalemanha — 24Horas (@24horaspt) October 4, 2026

Προπονητής είναι ο Ντιρκ Ντζέμσκι, ο οποίος οδήγησε τον Ρόμπερτ Στίγκλιτς στον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή τη δεκαετία του 2010. Η Γκένριχ ανέφερε επίσης ένα άλλο κίνητρο για να πετύχει στη νέα της καριέρα, λέγοντας: «Θέλω να γίνω πρότυπο για τις νέες γυναίκες και να τους δείξω ότι μπορείς να έχεις επιτυχία τόσο στην καριέρα όσο και στον αθλητισμό. Προπονούμαι σε τομείς όπως η στάση του σώματος, το τρέξιμο και η χορογραφία. Αυτό με προετοιμάζει τόσο για αγώνες όσο και για εκδηλώσεις όπως οι επιδείξεις μόδας.»

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