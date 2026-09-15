Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έδωσε για 6η συνεχή χρονιά δυναμικό «παρών» στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αναδεικνύοντας τον κομβικό της ρόλο ως του πλέον αξιόπιστου πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα μας.

H ΕΕΑΑ δημιούργησε έναν πρότυπο, διαδραστικό χώρο βιωματικής ενημέρωσης, προσελκύοντας περισσότερους από 20.000 επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο της Ανακύκλωσης Συσκευασιών μέσα από ψηφιακά παιχνίδια, έξυπνες δοκιμασίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσα από ερωτήσεις γνώσεων, αποστολές, παιχνίδια ταχύτητας και δοκιμασίες σωστής διαλογής, το κοινό εξοικειώθηκε με τα υλικά που απορρίπτονται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες. Με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, η ΕΕΑΑ ανέδειξε έναν σύγχρονο και βιωματικό τρόπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των επισκεπτών και αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση μπορεί να συνδυάζει γνώση, συμμετοχή και διασκέδαση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρουσίας της στη ΔΕΘ, η εταιρεία πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου της, παρουσία εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πολιτικών κομμάτων, δημοτικών αρχών και παρατάξεων, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του Τύπου, καθώς και πλήθους πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε αναλυτικά το έργο της για το έτος 2025, τα επιτεύγματα των δικτύων συλλογής του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, τις επενδύσεις σε καινοτομίες και σύγχρονες τεχνολογίες για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του Συστήματος, καθώς και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί η ΕΕΑΑ εδώ και 25 έτη.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης σημείωσε: «Η παρουσία μας για 6η συνεχή χρονιά στη ΔΕΘ, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στα θέματα βιωσιμότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε μία ιδιαίτερα κομβική συγκυρία για τον κλάδο, διατηρούμε έναν ουσιαστικό, διαρκή και παραγωγικό διάλογο για το μέλλον της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα μας, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική κοινότητα, τους θεσμικούς μας εταίρους και την ίδια την κοινωνία. Επί 25 ολόκληρα χρόνια, η ΕΕΑΑ ηγείται της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες που αγγίζουν τα 455 εκατομμύρια ευρώ. Με συνέπεια και μεθοδικότητα, εξελίσσουμε συνεχώς το Σύστημά μας, προσφέροντας αποτελεσματική κάλυψη στο 99% του πληθυσμού της Ελλάδας. Κινητήριος δύναμη αυτής της επιτυχημένης διαδρομής είναι η ισχυρή αλυσίδα αξίας που έχουμε διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια, συνδέοντας την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις και τους πολίτες γύρω από έναν κοινό, εθνικό σκοπό».

Με οδηγό την 25ετή της πορεία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να εξελίσσει το εθνικό δίκτυο των Μπλε Κάδων, των Μπλε Κωδώνων και των Κέντρων Διαλογής (ΚΔΑΥ), διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας με ουσιαστικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.