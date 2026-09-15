Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ

25 χρόνια προσφοράς, δράσης και ηγετικού ρόλου στη διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας

Newsroom

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έδωσε για 6η συνεχή χρονιά δυναμικό «παρών» στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αναδεικνύοντας τον κομβικό της ρόλο ως του πλέον αξιόπιστου πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα μας.

H ΕΕΑΑ δημιούργησε έναν πρότυπο, διαδραστικό χώρο βιωματικής ενημέρωσης, προσελκύοντας περισσότερους από 20.000 επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο της Ανακύκλωσης Συσκευασιών μέσα από ψηφιακά παιχνίδια, έξυπνες δοκιμασίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσα από ερωτήσεις γνώσεων, αποστολές, παιχνίδια ταχύτητας και δοκιμασίες σωστής διαλογής, το κοινό εξοικειώθηκε με τα υλικά που απορρίπτονται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες. Με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, η ΕΕΑΑ ανέδειξε έναν σύγχρονο και βιωματικό τρόπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των επισκεπτών και αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση μπορεί να συνδυάζει γνώση, συμμετοχή και διασκέδαση.

photo-2.jpg

Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρουσίας της στη ΔΕΘ, η εταιρεία πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου της, παρουσία εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πολιτικών κομμάτων, δημοτικών αρχών και παρατάξεων, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του Τύπου, καθώς και πλήθους πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε αναλυτικά το έργο της για το έτος 2025, τα επιτεύγματα των δικτύων συλλογής του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, τις επενδύσεις σε καινοτομίες και σύγχρονες τεχνολογίες για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του Συστήματος, καθώς και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί η ΕΕΑΑ εδώ και 25 έτη.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης σημείωσε: «Η παρουσία μας για 6η συνεχή χρονιά στη ΔΕΘ, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στα θέματα βιωσιμότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε μία ιδιαίτερα κομβική συγκυρία για τον κλάδο, διατηρούμε έναν ουσιαστικό, διαρκή και παραγωγικό διάλογο για το μέλλον της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα μας, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική κοινότητα, τους θεσμικούς μας εταίρους και την ίδια την κοινωνία. Επί 25 ολόκληρα χρόνια, η ΕΕΑΑ ηγείται της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες που αγγίζουν τα 455 εκατομμύρια ευρώ. Με συνέπεια και μεθοδικότητα, εξελίσσουμε συνεχώς το Σύστημά μας, προσφέροντας αποτελεσματική κάλυψη στο 99% του πληθυσμού της Ελλάδας. Κινητήριος δύναμη αυτής της επιτυχημένης διαδρομής είναι η ισχυρή αλυσίδα αξίας που έχουμε διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια, συνδέοντας την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις και τους πολίτες γύρω από έναν κοινό, εθνικό σκοπό».

Με οδηγό την 25ετή της πορεία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να εξελίσσει το εθνικό δίκτυο των Μπλε Κάδων, των Μπλε Κωδώνων και των Κέντρων Διαλογής (ΚΔΑΥ), διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας με ουσιαστικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην ανακρίτρια το ζεύγος των γιατρών - Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη για τον βαρύ τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της

12:50LIFESTYLE

Zendaya: Έκοψε τα μαλλιά της και εμφανίστηκε στα Βραβεία Emmy - Το κούρεμα που εντυπωσίασε

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ιθάκη: Πέντε χρόνια μετά τον «Μπάλο» το Δημοτικό Στάδιο Βαθέως παραμένει χωρίς αποκατάσταση

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ολλανδία: Υποψίες για μαζικό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Διακοπή δρομολογίων

12:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Νότιο Πήλιο γίνεται σινεμά

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αλλαγές στα σχολικά γεύματα και «στροφή» στα υγιεινά - Απαγορεύουν τα τηγανητά, περιορίζουν γλυκά και αλλαντικά

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ξυπνάτε πάνω από μία φορά τη νύχτα για ούρηση; Τι σημαίνει για την υγεία σας

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Ένα σκάνδαλο μαγεύει την Κίνα: Δισεκατομμυριούχος με την μπανάνα των 6,2 εκατ. δολάρια ζητά πίσω την «προίκα» από τη διάσημη νύφη

12:19NEWSBOMB

Συναγερμός στη Βαλτική: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης - Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο... επιτέλους - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eυάγγελος Μυτιληναίος στους Financial Times: «Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο»

11:57ΥΓΕΙΑ

Festival Alzheimer 2026: Δωρεάν δράσεις, τεστ μνήμης και επιστημονικές ομιλίες στο ΚΠΙΣΝ - 26 και 27 Σεπτεμβρίου

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου

11:47ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ: Σε ανησυχητικές διαστάσεις η διαφήμιση δήθεν θαυματουργών θεραπειών - Ζητά τη συνδρομή του υπουργείου Υγείας

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά σε πολυκατοικία - Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

11:39ANNOUNCEMENTS

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ): Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το παρελθόν «καίει» τον Σάντσεθ - Σκουπίζει τα χέρια του μετά από χειραψία με Αφρικανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σκαρφάλωσαν σε μνήματα στο Γ' Νεκροταφείο για να βλέπουν και τα έσπασαν

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ - Βίντεο ντοκουμέντο

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση της Αφροδίτη Μάνου - «Δεν τον ήξερα, το λαϊκό προσκύνημα ήταν καρφί στο φέρετρο των ονείρων»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με ισχυρές καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά σε πολυκατοικία - Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο-ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση - Με εγκαύματα αποχώρησε ο δράστης

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη πρόκληση: Παρουσιάζουν τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Μέγα Αλέξανδρο Αλβανούς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης - Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

10:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να φύγεις γαλήνια, ήταν αυτή η μάχη» - Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον γιο του δικηγόρου της οικογένειας

07:48LIFESTYLE

Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε 2.197.000 δικαιούχους - Ποια η διαδικασία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Επεκτείνεται το ωράριο σε μετρό και τραμ λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ