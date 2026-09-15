Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε 2.197.000 δικαιούχους - Ποια η διαδικασία

Snapshot έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί αυτόματα στις 30 Νοεμβρίου σε 2.197.000 συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα αυξήθηκε κατά 100 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και δεν αποτελεί μέρος της μηνιαίας σύνταξης, αλλά εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.

Δικαιούχοι είναι επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών με σύνταξη λόγω θανάτου, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος ανέρχεται περίπου στα 878,8 εκατ. ευρώ.

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεν λαμβάνουν το επίδομα. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία καταβολής του έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Η πληρωμή την οικονομικής ενίσχυσης αφορά σε συνολικά 2.197.000 συνταξιούχους, ενώ φέτος αυξάνεται κατά 100 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν διαθέτει εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως ανακοινώθηκε, η πληρωμή θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πώς θα γίνει η διαδικασία

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα και δεν απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία για την καταβολή, καθώς η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανάλογα με την τράπεζα, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ή κατά την ολοκλήρωση της τραπεζικής διαδικασίας.

Βασικό χαρακτηριστικό της ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή των 400 ευρώ δεν συνδέεται με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος του συνταξιούχου.

Τα 400 ευρώ αποτελούν ξεχωριστή καταβολή και δεν ενσωματώνονται στη μηνιαία σύνταξη. Το ποσό θα πιστωθεί εφάπαξ και δεν αποτελεί μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Την παροχή των 400 ευρώ που αυξήθηκε κατά 100 ευρώ, ήτοι 8 ευρώ το μήνα θα λάβουν το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο.

Ποιοι λαμβάνουν το επίδομα

Δικαιούχοι είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς να εξετάζεται πλέον το ύψος του εισοδήματός τους ή η αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Παράλληλα, δικαιούχοι των 400 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Με βάση την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων διαμορφώνεται περίπου στα 2,2 εκατομμύρια πολίτες, ενώ περίπου 270.000 περισσότεροι συνταξιούχοι εντάσσονται στην ενίσχυση σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.197.000, η συνολική δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης διαμορφώνεται περίπου στα 878,8 εκατ. ευρώ.

Ποιοι μένουν εκτός

Με βάση το νέο πλαίσιο, το ηλικιακό όριο εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους γήρατος.

Έτσι, συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας δεν εντάσσονται αυτομάτως στην ενίσχυση, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται, όπως οι δικαιούχοι συντάξεων λόγω αναπηρίας και οι μεγαλύτεροι των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου.

Το νέο καθεστώς, πάντως, διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς το επίδομα των 400 ευρώ παύει να συνδέεται για τους άνω των 65 με εισοδηματικούς και περιουσιακούς περιορισμούς.

Έτσι, στις 30 Νοεμβρίου, περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να δουν την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

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