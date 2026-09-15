Από τη ΔΕΘ στη Βουλή: Εβδομάδα πολιτικής σύγκρουσης με Συνταγματική Αναθεώρηση και άρσεις ασυλίας

Snapshot Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία θα καθορίσει τις μελλοντικές πλειοψηφίες για τις επίμαχες διατάξεις.

Την Τρίτη θα συζητηθεί και ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ιδίως τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την Πέμπτη η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει τέσσερα αιτήματα άρσης ασυλίας, μεταξύ των οποίων δύο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ένα για τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η πολιτική αντιπαράθεση από τη ΔΕΘ μεταφέρεται στη Βουλή, με έντονες συζητήσεις και διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Snapshot powered by AI

Η αυλαία της ΔΕΘ έπεσε και το πολιτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με τη Βουλή να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς και την εβδομάδα που ξεκινά να περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιστρέφουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα έχοντας πλέον ανοίξει τα χαρτιά τους για την επόμενη περίοδο. Οι εξαγγελίες, οι πολιτικές γραμμές και οι αντιπαραθέσεις της ΔΕΘ θα αρχίσουν από αυτή την εβδομάδα να μεταφέρονται στην Ολομέλεια, με κορυφαία στιγμή τη δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση την Τετάρτη.

Η αρχή γίνεται σήμερα, Τρίτη, με τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τη βαθμολογική διάρθρωση, τις προαγωγές και την επιλογή προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρώνει την κριτική του στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στις επιλογές της κυβέρνησης για το Δημόσιο.

Η μάχη της Τετάρτης για το Σύνταγμα

Το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, ωστόσο, πέφτει στην Τετάρτη, όταν στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην παρούσα Βουλή και τα αποτελέσματα θα καθορίσουν με ποιες πλειοψηφίες θα μπορούν να αναθεωρηθούν οι επίμαχες διατάξεις από την επόμενη Βουλή.Στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου πέρασαν 33 προτεινόμενες διατάξεις, χωρίς ωστόσο η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις ευρύτερες συναινέσεις που επιδίωκε.

Η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε τις κυβερνητικές προτάσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το «παρών» σε 15 διατάξεις τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, κρατώντας ανοιχτή τη συζήτηση για την επόμενη Βουλή. Ανάμεσά τους βρίσκονται το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες Αρχές και τη στέγη.

Μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα αυτόνομης αντιπολιτευτικής δύναμης, χωρίς όμως να κλείνει την πόρτα σε συναινέσεις επί συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών.

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να διατηρήσει την αρνητική του στάση απέναντι στις κυβερνητικές προτάσεις και να αξιοποιήσει τη συζήτηση για συνολική επίθεση στην κυβέρνηση.

Πολλαπλές άρσεις ασυλίας

Την Πέμπτη η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει εισηγηθεί ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Στην Ολομέλεια θα συζητηθεί επίσης αίτημα άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση.Την Πέμπτη ωστόσο θα πραγματοποιθεί διπλή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για να εξεταστούν τέσσερα αιτήματα άρσης ασυλίας. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη, ωστόσο ύστερα από αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου αναβάλλεται, λόγω της δίκης των Τεμπών. Εκ των τεσσάρων αιτημάτων, τα δύο αφορούν την κ. Κωνσταντοπούλου.

Το πρώτο αφορά την υπόθεση με τη βιντεοσκόπηση αστυνομικού κατά τη δίκη για τα Τέμπη, και το δεύτερο συνδέεται με την έγκληση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της προέδρου της Πλεύσης, για δηλώσεις που είχε κάνει. Η επιτροπή επίσης θα εξετάσει αίτημα άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη, ύστερα από μήνυση δικηγόρου που τον κατηγορεί για απάτη σε βάρος του δημοσίου στο πλαίσιο της υπόθεσης του πτυχίου του.

Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει αίτημα άρσης ασυλίας που αφορά στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, ύστερα από αναφορά που είχε καταθέσει εναντίον του ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον για υποβολή ανακριβούς δήλωσης Πόθεν Έσχες.

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