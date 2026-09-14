Οι σκοτούρες του Μαξίμου, το 9% του Σαμαρά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Πιτσιλής, ναυτιλιακά παρατράγουδα

Οι σκοτούρες του Μαξίμου

Ακούω με προσοχή τους μετεωρολόγους που λένε ότι θα δροσίσει τις επόμενες ημέρες. Στην κυβέρνηση βέβαια επικρατούν άλλες συνθήκες. Σφίξαν οι ζέστες για τα καλά. Όπως πληροφορούμαι στο Μέγαρο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση καθότι μαζεύτηκαν πολλές γκάφες την περασμένη εβδομάδα.

Από τη δήλωση του Γιώργου Φλωριδη ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι μέχρι την επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη σε συνεργάτη του Δένδια. Από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω; Το κερασάκι στην τούρτα είναι το ρήγμα Μαρινάκη - Κεραμέως που ήρθε στον αφρό της επικαιρότητας με το επίδομα ανεργίας. Το άδειασμα της Κεραμέως στον κυβερνητικο εκπρόσωπο έχει σχέση βέβαια με τον Βόρειο Τομέα που θα είναι υποψήφιοι οι δύο υπουργοί.

Προσωπικά με εντυπωσιάζει η ψυχραιμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαρά στο κουράγιο του...

Το 9% του Σαμαρά που θα κοιτάξει το Μαξίμου

Έναν αριθμό που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητος στο Μέγαρο Μαξίμου φέρνει στο προσκήνιο η νέα δημοσκοπική συζήτηση: Το 9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί από αρκετά έως πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς το συγκεκριμένο ποσοστό δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Είναι όμως ένας δείκτης που αποκτά πολιτική σημασία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού βρίσκεται στο επίκεντρο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: αν ένα τμήμα της δεξιάς πολυκατοικίας παραμένει διαθέσιμο να μετακινηθεί, τότε το Μαξίμου έχει έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Γιατί άλλο η δημοσκοπική καταγραφή και άλλο η πολιτική δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί όταν αυτή αποκτήσει πρόσωπο, μηχανισμό και ψηφοδέλτια. Ο Σαμαράς μπορεί ακόμη να μην έχει ανακοινώσει κόμμα, αλλά το όνομά του ήδη μετριέται.

Η Αθήνα κρατάει, η Θεσσαλονίκη προβληματίζει

Έναν διαφορετικό εκλογικό χάρτη φαίνεται να βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τα όσα πιάνουν οι κεραίες μου... Η ΝΔ εμφανίζεται να κινείται σε επίπεδα 33%-34% στην Α’ και Β’ Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι μετρήσεις που επικαλείται η στήλη την τοποθετούν χαμηλότερα, μεταξύ 26% και 28,5%. Η διαφορά δεν περνά απαρατήρητη παρά τις περιοδείες της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο νεος πονοκέφαλος στο Μαξίμου

Η άνοδος του πετρελαίου αρχίζει να δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Ήδη υπάρχει κυβερνητική ανησυχία για την πορεία των τιμών και προαναγγέλλεται παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει αναφερθεί σε αύξηση της τάξης του 60%-65% σε σχέση με πέρυσι. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι πολιτικό όσο και οικονομικό. Τα μέτρα της ΔΕΘ χρειάζονται χρόνο για να αποτυπωθούν στην τσέπη των πολιτών. Αν όμως στο μεταξύ η διεθνής άνοδος του πετρελαίου μεταφραστεί σε ακριβότερη θέρμανση, καύσιμα, μεταφορές και τελικά τρόφιμα, τότε μέρος του κυβερνητικού αφηγήματος κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην ακρίβεια. Και το φθινόπωρο μόλις ξεκίνησε.

Τι είπε ο Μπένος στον Σαμαρά;

Ένα τηλεφώνημα του Αντώνη Σαμαρά προς τον Σταύρο Μπένο αποκτά ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον. Η παραίτηση του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ από την κυβερνητική επιτροπή για τον Έβρο και οι αιχμές που άφησε κατά της κυβέρνησης ενεργοποίησαν το περιβάλλον Σαμαρά. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην επικοινωνία των δύο ανδρών. Βρίσκεται στην πολιτική συγκυρία.

Ο Σαμαράς βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τον νέο πολιτικό φορέα του και επιχειρεί να αξιοποιήσει πρόσωπα που ασκούν κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε συνομιλία μετατρέπεται αυτομάτως σε πολιτική συμμαχία.

Δείχνει όμως μια τακτική: Άνοιγμα διαύλων με πρόσωπα πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής δεξιάς. Επίσης μην ξεχνάτε ότι είναι συντοπίτες. Καλαματιανόϊ και οι δύο. Μπορεί να βοηθήσει κι αλλιώς ο Μπένος ακόμα κι αν δεν κατέβει με το κόμμα Σαμαρά.

Η επόμενη πρωθυπουργός της Ελλάδας

Το ακούσαμε και αυτό στη ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τα στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανήγγειλαν την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού ως εξής: «Καλοσωρίζουμε στο βήμα την επόμενη πρωθυπουργό της Ελλάδας την Μαρία Καρυστιανού». Εν τω μεταξύ στις δημοσκοπήσεις την έχει περάσει μέχρι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Στρώνεται» έδαφος για μετακινήσεις προς Σαμαρά;

Έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι οι βουλευτές της Νίκης αφού είδαν κι απόειδαν και άκρη δεν έβγαλαν με το κόμμα της Καρυστιανού σκέπτονται να μετακινηθούν προς την πλευρά Σαμαρά...

Εκτός ψηφοδελτίων ο Αβραμόπουλος;

Την Τετάρτη στη Βουλή θα λάβει χώρα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την Πέμπτη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Για να είμαι ειλικρινής δεν τον βλέπω ξανά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ...

Η γκρίνια της οδού Αμαλίας

Στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια σχετική απογοήτευση για ορισμένα από τα νέα στελέχη που απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα κρούσης του προέρου της ΕΛΑΣ. Το πρώτο αρνητικό είναι ότι δεν μπορούν να κοντράρουν τους έμπειρους δεξιούς στα τηλεοπτικά πάνελ και το δεύτερο είναι ότι υποπέφτουν σε αστοχίες τις οποίες αναγκάζεται να διορθώνει η ηγεσία του κόμματος. Η μόνη λύση είναι ο ανασχηματισμός.... Οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα εισηγούνται στον πρόεδρο να βγάλει μπροστά παλαιά έμπειρα στελέχη όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου κλπ.

Από φίλοι… στα μαχαίρια στη ΔΕΘ – Ο υπουργός δεν ξεχνά και ετοιμάζει συνέχεια

Στα δημοσιογραφικά και πολιτικά πηγαδάκια της ΔΕΘ κυκλοφορεί έντονα το παρασκήνιο μιας άγριας κόντρας που φέρεται να ξέσπασε ανάμεσα σε υπουργό της κυβέρνησης και γνωστό δημοσιογράφο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για βαριές κουβέντες που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στην ένταση του επεισοδίου, αλλά κυρίως στο τι ακολουθεί. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται στα πηγαδάκια, ο υπουργός φέρεται αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην κόντρα και, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, «δεν πρόκειται να τον αφήσει σε χλωρό κλαρί». Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό παρασκήνιο της υπόθεσης: οι δύο άνδρες δεν ήταν πάντα απέναντι.

Κάθε άλλο. Στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι, με τον έναν να αποθεώνει δημόσια τον άλλον και τη σχέση τους να θεωρείται ιδιαίτερα καλή. Τώρα, όμως, φαίνεται πως εκείνη η εποχή ανήκει στο παρελθόν. Από τις φιλοφρονήσεις και την αμοιβαία εκτίμηση, στις βαριές κουβέντες και την ανοιχτή σύγκρουση. Και όπως λένε όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο, η ιστορία μόλις άρχισε…

Κάνει συγκρίσεις ο Πιτσιλής

Θέλουμε να αγιάσουμε αλλά δεν μας αφήνουν εκεί στον αγαπημένο μας ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι μετά από εντολές της ΑΑΔΕ έχουν αρχίσει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Μόνο που αυτούς τους ελέγχους δεν τους κάνουν οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά γεωτεχνικοί του δημοσίου και του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Και οι έλεγχοι αυτοί δείχνουν σημεία και τέρατα που δεν περιορίζονται στα Ζωνιανά, που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, αλλά αφορούν και άλλες περιοχές. Είναι δε τέτοια η έκταση της απάτης που οδήγησε τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ να ζητήσει αντίγραφα των ελέγχων που είχαν γίνει πέρυσι και πρόπερσι στις περιοχές που έχουν γίνει και τώρα για να κάνει συγκρίσεις.

Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο προκάλεσε έναν πανικό στα βαριά και ελαφρά πυροβολικά των ελέγχων των πρώην ΟΠΕΚΕΠέδων που μετακόμισαν στην ΑΑΔΕ καθώς από ότι φαίνεται θα έχουμε παρατράγουδα. Το θέμα βέβαια είναι μην τα ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί εκεί οι συγκρίσεις μπορεί να οδηγήσουν αλλού κάποια καλά παιδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήδη έχουν μπλέξει με άλλα κατορθώματά τους.

Τι ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου μαθαίνω ότι ζήτησε από την ΑΑΔΕ να πληροφορηθεί αυτά που είχε ζητήσει να μάθει τον περασμένο Φεβρουάριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων για τις πληρωμές στα βοσκοτόπια και γενικότερα στο αν πληρώθηκαν άνθρωποι που είχαν βρεθεί με πρόβλημα σε ελέγχους. Έχω την εντύπωση ότι από αυτή την ιστορία μπορεί να έχουμε καινούργια ζητήματα ειδικά για τις πληρωμές του 2025 όπου ήδη υπάρχουν φωνές που λένε ότι τα καλά παιδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχισαν να κάνουν κάτω από τη μύτη της ηγεσίας της ΑΑΔΕ αυτό που ήξεραν και έκαναν χρόνια και οδήγησε στο λουκέτο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά στην ΑΑΔΕ.

Το αποχαιρετιστήριο της Κοβέσι

Κλείνουμε για σήμερα με ΟΠΕΚΕΠΕ όπου τα… φρέσκα κουλούρια λένε ότι παρά τα όποια θέματα υπάρχουν εσωτερικά μεταξύ των εισαγγελέων θα σκάσει νέα μεγάλη δικογραφία τον Οκτώβριο. Πιθανά αυτή να αποτελέσει το αποχαιρετιστήριο δώρο της ΛάουραΚοβέσι η οποία αποχωρεί από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα τέλη Οκτωβρίου και τη θέση της αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής της Αντρές Ρίτερ. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε και εξελίξεις από τα περίφημα σπιτάκια της ανακύκλωσης όπου μέσα στο κατακαλόκαιρο κλήθηκαν εμπλεκόμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γεγονός που δείχνει ότι η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά.

Φαύλος οικονομικός κύκλος απειλεί το Χρηματιστήριο

Μπορεί το Χρηματιστήριο να γράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να ανεβαίνει απνευστί το τελευταίο δίμηνο αλλά το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό δεδομένων των διεθνών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Γιατί όταν οι οικονομίες πιέζονται είναι θέμα χρόνου αυτό να φανεί στα κέρδη των επιχειρήσεων. Και οι οικονομίες πιέζονται λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της εκτίναξης των αποδόσεων των ομολόγων που καθιστούν το κόστος κρατικού δανεισμού δυσβάστακτο.

Πέραν αυτού είναι σαφές ότι η νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ επηρεάζει τις επιχειρήσεις που έχουν τσιμπημένο δανεισμό. Και αυτό θα αρχίσει να γίνεται ορατό στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου με την επιβάρυνση των εξόδων από τόκους και ακόμα πιο εμφανές στη νέα χρονιά όπου θα υπάρχουν συγκρίσεις με το πρώτο τρίμηνο της περυσινής όπου τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα. Για τις τράπεζες είναι βέβαιο ότι θα τσιμπήσουν τα έσοδα λόγω της αύξησης των εσόδων από τόκους για τα δάνεια που έχουν ήδη χορηγήσει αλλά το ερώτημα είναι πόσο θα επιβραδυνθεί η πιστωτική επέκταση την επόμενη χρονιά λόγω φρένου στην οικονομική δραστηριότητα λόγω αυξημένων επιτοκίων. Φαύλος κύκλος

Ναυτιλιακά παρατράγουδα

Έχουμε εδώ στη στήλη επισημάνει προ καιρού το ζήτημα με την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στο Χρηματιστήριο και τις αμφιβολίες που έχουμε καθώς οι συγκεκριμένες εταιρίες είναι ειδικού τύπου και ειδικών κινδύνων. Άλλωστε αυτό το επισήμανε και ο Πέτρος Παππάς κατά τις παρουσιάσεις που έκανε για την εισαγωγή της Star Bulk στο Χρηματιστήριο η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ξηρού φορτίου διεθνώς, εισηγμένη στο Nasdaq εδώ και 20 χρόνια και με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. δολάρια που θα την οδηγήσει στην ένταξη στο FTSE 25.

Ο ίδιος μίλησε για κυκλικότητα και κάλεσε τους επενδυτές να μην ακούν σειρήνες για εύκολα κέρδη. Βέβαια τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, αν κάποιος δει τι έγινε πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις με την Safe Bulkers, όπου είχαμε ιδιωτική τοποθέτηση αλλά πριν την ανακοίνωσή της και την αναστολή διαπραγμάτευσης κάποιοι έχωναν μετοχές στο ταμπλό λες και είχαν διαίσθηση-πληροφόρηση από τα μέσα.

Αν δε κάποιος δει την πορεία της από την στιγμή που μπήκε στο Χρηματιστήριο χωρίς να δώσει μετοχές στους εγχώριους επενδυτές θυμίζει τρενάκι του τρόμου.Για την… ιστορία επισημαίνουμε ότι η εταιρία ελέγχεται από τον Κύπριο εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου, αδελφό του Στέλιου Χατζηιωάννου.

Η κατάντια με τη δημοσίευση των ισολογισμών

Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα αλλά για μια ακόμα χρονιά το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε παράταση πάνω στη λήξη των προθεσμιών για την υποχρεωτική δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών που είναι υπόχρεες στο ΓΕΜΗ. Έτσι πάμε αντί για τέλος Σεπτεμβρίου, που λέει ο νόμος, στις 31 Οκτωβρίου. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και κάποιες δικαιολογίες, όπως ο κορωνοϊός, αλλά τώρα το ερώτημα είναι ποιος ο λόγος για παράταση όταν οι εταιρίες έχουν εννιά ολόκληρους μήνες για να ετοιμάσουν και να δημοσιεύσουν οικονομικές καταστάσεις και την ίδια στιγμή οι εισηγμένες έχουν μόλις τέσσερις και ακόμα και οι μικρές τα καταφέρνουν. Στην ουσία έχουμε καταντήσει να υπάρχει ένας νόμος που ποτέ δεν εφαρμόζεται. Και εάν τέλος πάντων θεωρούν εκεί στο υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής, ας αλλάξουν το νόμο, και όχι κάθε χρόνο να το ρίχνουν στο ρουσφέτι διακωμωδώντας την ίδια τη νομοθεσία.

Ζαλισμένοι πωλητές

Πρέπει να είναι πολύ ζαλισμένοι εκεί στην Strix από την υπερπροσπάθεια να πουλήσουν την Attica Συμμετοχών η οποία κρατάει πλέον χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Έφτασαν να βάλουν μέχρι και την Goldman Sachs στο παιγνίδι με γενναία προμήθεια αν πιάσουν το ποσό που θέλουν και έχουν στο μυαλό τους το οποίο είναι πάνω από 1 δις ευρώ.

Μόνο που το ερώτημα είναι πώς μπορείς να πιάσεις τέτοιους στόχους όταν η χρηματιστηριακή αξία την περασμένη Παρασκευή ήταν 365 εκατ. ευρώ. Βέβαια κάποιος θα πει ότι η χρηματιστηριακή αξία με τη χαμηλή διασπορά που έχει η εταιρία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Όμως δεν παύει να είναι ένα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την διαπραγμάτευση.

Μια διαπραγμάτευση που πλέον αρχίζει να μπαίνει σε συμπληγάδες λόγω της εκτίναξης της διεθνούς τιμής των καυσίμων και της αύξησης των επιτοκίων που επηρεάζει μια εταιρία με καθαρό δανεισμό πάνω από 500 εκατ ευρώ, και σε κάθε περίπτωση όλες τις εταιρίες επιβατηγού ναυτιλίας που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν.

Το «κοκαλάκι» της Superbet

Τελικά στη Superbet πρέπει να έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος ότι δεν μετέδωσαν στην πλατφόρμα τους έναν από τους αγώνες που είχαν υποχρέωση με βάση τη συμφωνία χορηγίας με την Super League 2, αλλά υπήρξε η πρόθυμη ΕΡΤ να το κάνει και μάλιστα χωρίς speaker. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η Superbet απασχολεί, καθώς έχει προηγηθεί η διαδικασία αδειοδότησής της όπου η Επιτροπή Παιγνίων λέει ότι τα έκανε όλα καλά και by the book, αλλά ερωτήματα υπάρχουν και παραμένουν πώς άρχισε να μοιράζει λεφτά πριν πάρει άδεια αλλά και πώς βρέθηκε να μπαίνει στην αγορά με την άδεια της Exoplay η οποία ήταν στα χαρτιά αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Τώρα βέβαια όταν στο παιγνίδι είναι η Blackstone και άλλα καλά funds που έβαλαν πέρυσι ένα σωρό λεφτά στην εταιρία μπορεί να τυγχάνουν ειδικής εξυπηρέτησης έστω και αν αυτό μπορεί να θίγει τη λειτουργία της αγοράς και να καταπατά τους κανόνες του ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα άλλωστε οι κανόνες είναι… λεπτομέρειες άνευ σημασίας.

Η «γαλαντόμος» στο marketing Interamerican

Το είδαμε και αυτό. Να εκδίδει ανακοίνωση η Interamerican για να μας πει ότι «100 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές της Interamerican βρίσκουν τον δρόμο τους προς σχολεία και κοινωνικούς φορείς που έχουν ανάγκη από τεχνολογικό εξοπλισμό», Κοινώς διαφήμισαν ότι έδωσαν 100 υπολογιστές που επρόκειτο να στείλουν στην ανακύκλωση. Και μετά από αυτό πειστήκαμε για την τεράστια κοινωνική προσφορά της εταιρίας που κοπίασε για το καλό της κοινωνίας ή αλλιώς πώς το marketing προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι που έχει μηδέν κόστος ως μεγάλη κοινωνική προσφορά προκαλώντας στο τέλος της ημέρας και τη νοημοσύνη του μέσου πολίτη.

Όχι, δεν μας είπαν αν έβαλαν το χέρι στην τσέπη να δώσουν καινούργιους υπολογιστές σε σχολεία και κοινωνικές δομές που έχουν ανάγκη. Προφανώς γιατί δεν το έκαναν.

Διαφημιστικό τετράδιο πρόκληση

Βέβαια σας έχω και καλύτερα από τα της Interamerican με μια άλλη ασφαλιστική, την Υδρόγειο. Αυτή λοιπόν εξέδωσε μια ανακοίνωση με μια… λίστα που όπως υποστηρίζει δεν γράφεται σε τετράδιο!!! Εκεί λοιπόν, υποκαθιστώντας τις αρμόδιες Αρχές, δίνει και οδηγίες για ιατρικές βεβαιώσεις, προληπτικούς ελέγχους, αλλεργίες, ακόμα και για τον ύπνο των μαθητών. Και πού καταλήγει νομίζετε; Καλεί τους γονείς να ανακαλύψουν» τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα νέα προγράμματα «Πλάνο Υγείας» για την οικογένεια». Κοινώς δίνει οδηγίες για να διαφημίσει προϊόντα. Δεν περιγράφω άλλο.

Ανοσία στα κέρδη;

Το γεγονός ότι στον κλάδο των πετρελαιοειδών λόγω τιμών πετρελαίου βγαίνουν πολλά κέρδη το έχετε αντιληφθεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι υπάρχουν εταιρίες που έχουν ανοσία στα κέρδη. Όπως η ΕΛΙΝ, στην οποία αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα εξαμήνου, μετά την καταβύθιση στο πρώτο τρίμηνο όπου η εταιρία έβγαλε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Και φυσικά θα προχωρήσουμε σε συγκρίσεις με ομοειδείς εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών να δούμε κατά πόσο οι διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων επηρεάζουν τον ανταγωνισμό σε σχέση με την ΕΛΙΝ και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες.