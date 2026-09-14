Η ΔΕΘ τελείωσε και έρχεται ο λογαριασμός, οι ζαβολιές Ανδρουλάκη, το Καστελόριζο και τα μάτια μας

Αυτή η ΔΕΘ δεν ήταν μπαλκονάτη, παρ’ ότι ήταν προεκλογική. Ο πρωθυπουργός μοίρασε 2,2 δισ. αλλά χωρίς ηχηρό μήνυμα. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέστρεψε στην γνωστή συνταγή του «Τσοβόλα δώστα όλα» τάζοντας πολλά σε πολλούς, χωρίς κοστολόγηση, και χωρίς αιτιολόγηση που θα βρει τα λεφτά.

Ανάμεσα στους δύο ο Αλέξης Τσίπρας, αρκετά μετρημένος σε σύγκριση με τον παλιό εαυτό του, αποφάσισε να δώσει την μάχη της κοστολόγησης. Και το ερώτημα είναι: ποιόν «άκουσαν» περισσότερο απ’ τους τρεις παίκτες της κεντρικής πολιτικής σκηνής; Μια πρώτη απάντηση θα δοθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα ξεκινήσει το τσουνάμι των δημοσκοπήσεων. Κι εκεί, εκτός απ’ τα βασικά σημεία των προγραμμάτων, θα αξιολογηθεί και η αξιοπιστία και απήχηση αυτών που τα εκφώνησαν. Του Κυριάκου, του Αλέξη και του Ανδρουλάκη.

Διαβασμένος

Ο τελευταίος εμφανίστηκε διαβασμένος στην συνέντευξη Τύπου. Σα να ήξερε τα θέματα, τόσο πολύ έτοιμος ήταν. Προφανώς είχε κάνει γερή προπόνηση, όπως κάνουν όλοι αρχηγοί επάνω ειν’ η αλήθεια. Η εικόνα του ικανοποίησε τους παρόντες, οι οποίοι χειροκρότησαν με την ψυχή τους. Καλή ήταν η εικόνα και στην ομιλία του Σαββάτου στην οποία γενικά εμφανίστηκε ομαδικός, ενωτικός και αποφασισμένος να μην παρεκκλίνει από το κεντρικό αφήγημα το ΠΑΣΟΚ αυτόνομο για νίκη έστω και με μια ψήφο. Επίσης καμία συνεργασία με την δεξιά, το καταλάβαμε όλοι.

Δεν φεύγει με τίποτα

Την ίδια στιγμή επιχείρησε να δεθεί σφιχτά στο κατάρτι του ΠΑΣΟΚ για να περάσει με ασφάλεια ο ίδιος προσωπικά τον κάβο των επόμενων μηνών. Την ώρα που Κυριάκος και Αλέξης έχουν επισημάνει με τον τρόπο τους κατά καιρούς πως υπάρχει ζωή και έξω από την πολιτική, σε περίπτωση ήττας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. «Τα πράγματα δεν είναι εύκολα δεν είναι και δύσκολα, είναι στο χέρι μας θα δώσουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί κοιτώντας μόνο τη μέρα των εκλογών». Το μήνυμα είναι απλό: γκρινιάζετε ή φοβάστε πως μπορεί να μην βγείτε και μπορεί να με αμφισβητήσετε; Δεν θα σας κάνω την χάρη. Θα βουλιάξουμε όλοι μαζί.

Δυο σημεία

Η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ, πέρα από την παροχολογία σε στυλ «Τσοβόλα δώστα όλα» είχε και καλές στιγμές. Μια από αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε για τα κόκκινα δάνεια και συγκεκριμένα για το πως ξεχωρίζει τους κακοπληρωτές από αυτούς που πράγματι δεν έχουν. «Το ξέρουν οι τράπεζες» απάντησε. «Οι τράπεζες ξέρουν καλά ποιος εξυπηρετούσε τα δάνεια του και σταμάτησε εξαιτίας της κρίσης, και ποιος δεν πλήρωνε κι από πριν».

Ζαβολιές

Φυσικά έκανε. Μία από αυτές ήταν όταν ρωτήθηκε για το κόμμα Σαμαρά. «Είναι υπόθεση που αφορά σε όλες τις εκφάνσεις της μόνον τη ΝΔ», απάντησε λακωνικά και βιαστικά, όμως η ερώτηση δεν ήταν τι εκτιμά για το κόμμα Σαμαρά.

Η ερώτηση ήταν πως αφού το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά, τι σκέφτεται σήμερα για τον πρώην Πρόεδρο της ΝΔ. Εκείνη την εποχή ο ίδιος ήταν Γραμματέας του κόμματος, και δεν θυμάται κανείς να έχει καταγγείλει την συγκυβέρνηση, ή να παίρνει αποστάσεις. Από την απάντηση φάνηκε πως ο Πρόεδρος δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την εποχή. Delete.

Με τις δικές του πλάτες

Μια άλλη ζαβολιά ήταν όταν θέλησε να συγκρίνει το εαυτό του με Κυριάκο και Αλέξη. Το κρεσέντο ήταν απολαυστικό: «Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα, δεν πήρα κάποια δημόσια θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα ολιγάρχες, δεν είχα πολιτικούς μπαμπάδες ή ανίερες συμμαχίες. Δυο φορές κατέβηκα στην πολιτική και τις δύο με σταυρό και μάλιστα πανελλαδικά κι έκανα έργο στις Βρυξέλλες».

Η λεπτομέρεια για τους «πολιτικούς μπαμπάδες» έκανε πολλούς να κρυφογελάσουν από κάτω, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης έγινε Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο του 2013 και ένα χρόνο μετά, ΟΝΤΑΣ Γραμματέας του κόμματος κατέβηκε ευρωβουλευτής. Σα να λέμε ο Κυρανάκης, να κατεβαίνει ευρωβουλευτής ενώ είναι και Γραμματέας της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας

Στην ΔΕΘ εμφανίστηκαν και νέα πρόσωπα.

Οι πρώην βουλευτές του Συριζα κ.κ. Αποστολάκης και Αυλωνίτης, αγκαλιά με κλασικούς πασόκους έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασοκική επικράτεια. Ο πρώτος πάει για Χανιά με την ελπίδα να βγάλει εκεί έδρα για το Πασοκ, ενώ ο δεύτερος προκάλεσε ήδη ναυτία στο νυν βουλευτή Κέρκυρας Μπιάγκη.

Ουδέτερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξειδικεύοντας είπε πως η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δύο δόσεις. Μία το 2027 και η άλλη το 2030, δηλαδή ζήσε Μάη μου. Είπε πως η επαναφορά του ΕΚΑΣ κοστίζει 540 εκ ευρώ, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι ουδέτερη, η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας 400 εκ σε βάθος 4 ετών, η απαλλαγή από ΦΠΑ για τζίρους 20.000 είναι ουδέτερο μέτρο, ενώ η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά θα γίνεται για ορισμένες χρονικές περιόδους και όχι για πάντα. Συνολικό νούμερο πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του Πασοκ δεν έδωσε, αλλά τι θα κάνουν και τα πάνελ; Θα κοιτάζονται; Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη.

Και τα μάτια σας

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ζούσε μεγάλες στιγμές αλλά με σκεπτικισμό στην ΔΕΘ, ο Κυριάκος πέρασε υπέροχα στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Ανακοινώθηκε ετήσιο επίδομα 5.000 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Μεγίστη, αλλά και καθέναν που αποφασίζει να μετακομίσει εκεί και μείνει τουλάχιστον έναν χρόνο. Όχι, πάρε τα λεφτά και φεύγα. Επίσης με δωρεά της Hellenic Energy (Σιάμισιης), θα ανακατασκευαστούν πλήρως οι παλιές κατοικίες που μένουν γιατροί, εκπαιδευτικοί λιμενικοί και γενικά δημόσιοι υπάλληλοι. Καλά νέα ειν’ αυτά

για το υπέροχο νησάκι μας.

Σας φιλώ

Η Πυθία