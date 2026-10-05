Ισραήλ: Γονείς ομήρου που σκοτώθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχαν καταψύξει

Snapshot Οι γονείς του 26χρονου Αλμόγκ, ομήρου που σκοτώθηκε από τη Χαμάς, απέκτησαν αγοράκι μέσω ωαρίων που είχαν καταψύξει πριν 25 χρόνια.

Ο μικρός Λάβι γεννήθηκε με παρένθετη μητέρα, δύο εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο της απαγωγής του Αλμόγκ.

Ο Αλμόγκ δολοφονήθηκε μαζί με άλλους πέντε ομήρους από τη Χαμάς τον Αύγουστο του 2024 σε τούνελ στη Ράφα, λίγες ώρες πριν την προσπάθεια διάσωσης.

Οι γονείς θεωρούν τον Λάβι ως σύμβολο ελπίδας και μέλλοντος, μεταφέροντας τις αξίες και τη μνήμη του Αλμόγκ στη νέα γενιά.

Παρά τον πόνο για την απώλεια, η γέννηση του Λάβι προσφέρει στην οικογένεια χαρά και δύναμη να συνεχίσουν τη ζωή. Snapshot powered by AI

Οι γονείς ενός ομήρου της Χαμάς ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, απέκτησαν ένα μωρό αγοράκι χάρη σε ωάρια που είχαν καταψυχθεί πριν από 25 χρόνια.

Η Νίρα και ο Γιγκάλ Σαρούσι είναι κοντά στα 60 και έχουν τέσσερα ακόμα παιδιά, όμως η απώλεια του γιου τους δεν μπόρεσε να αναπληρωθεί και έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα ωάρια που είχαν καταψύξει στο παρελθόν για να δημιουργήσουν μία νέα ζωή.

Κηδεία του 26χρονου Αλμόγκ Σαρούσι AP

Λίγο μετά την κηδεία του γιου τους, του 26χρονου Αλμόγκ, πήραν την απόφαση να γεννήσουν ένα παιδί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παρένθετης μητέρας. Όπως δήλωσαν στην εφημερίδα New York Post, θεωρούν ότι αυτό «είναι ένα πραγματικό θαύμα» και μία «παρέμβαση του Θεού».

Ο μικρός Λάβι γεννήθηκε την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όταν μέλη της Χαμάς απήγαγαν τον τότε 26χρονο Αλμόγκ από το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Ο Αλμόγκ, παρότι είχε τραυματιστεί από πυρά, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει την τραυματισμένη σύντροφό του, Σαχάρ, η οποία αργότερα δολοφονήθηκε. Σχεδίαζε να της κάνει πρόταση γάμου την επόμενη χρονιά.

Για 331 ημέρες, η οικογένεια Σαρούσι κρατούσε ζωντανή την ελπίδα ότι ο «ήρωάς» της θα επέστρεφε ζωντανός. Η ελπίδα αυτή έσβησε όταν η Χαμάς εκτέλεσε τον Αλμόγκ και άλλους πέντε ομήρους.

Ο Αλμόγκ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και ακόμη τέσσερις όμηροι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 2024, μέσα σε ένα τούνελ στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες πριν οι ισραηλινές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο σε μια προσπάθεια να τους διασώσουν.

Όπως εξήγησε το ζευγάρι από τη Ραανάνα του Ισραήλ, δεν ήθελαν να αποκαλύψουν τίποτα νωρίτερα, καθώς χρειάστηκαν αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες. Το όνομα Λάβι σημαίνει «λιοντάρι» στα εβραϊκά και, όπως λέει ο πατέρας του, αυτό ακριβώς συμβολίζει το παιδί για την οικογένεια. «Είναι το μέλλον του Ισραήλ. Θέλω όλο το Ισραήλ να αγαπήσει αυτό το παιδί», δήλωσε.

«Ξέραμε ότι αυτή η στιγμή θα μας έκανε να νιώσουμε όμορφα. Αλλά είναι ακόμη καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο μικρός Λάβι έχει αρκετά χαρακτηριστικά που του θυμίζουν τον μεγαλύτερο αδελφό του.

«Επιμένουμε ότι η ζωή συνεχίζεται», λέει ο Γιγκάλ και προσθέτει: «Είναι καθαρή χαρά το γεγονός ότι έχουμε έναν νέο γιο. Η καρδιά μας γεμίζει ξανά».

Ο πατέρας του ελπίζει ότι ο Λάβι θα μεγαλώσει έχοντας ως πρότυπο τις αξίες του Αλμόγκ, ενός νέου που περιγράφει ως «γενναίο, δυνατό και αισιόδοξο». Ο Αλμόγκ προσφερόταν εθελοντικά για να βοηθά παιδιά στα μαθήματά τους και αγόραζε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ανθρώπους που είχαν ανάγκη στις γιορτές.

«Διδάσκουμε τις αξίες του. Είμαστε όλοι πλέον Αλμόγκ», λέει ο πατέρας του, ενώ, όπως σημειώνει, το μήνυμα που μεταφέρει στον κόσμο η γέννηση του Λάβι είναι απλό: «Αυτό είναι το αγόρι που κουβαλά τη δύναμη και το θάρρος. Ο πόνος υπάρχει ακόμη και δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν τον σβήνει. Τίποτα δεν μπορεί να τον σβήσει. Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί».