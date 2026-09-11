Πετρέλαιο: Εκτίναξη τιμών στα 107 δολάρια το βαρέλι - Μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση

Snapshot Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία αύξηση 9-10% λόγω εντάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ξεπερνά τα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο πλησιάζουν τα 2,07 ευρώ και 1 ευρώ αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης, όπως παράταση επιδοτήσεων και επέκταση μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υπάρχει ανησυχία για την πορεία του φυσικού αερίου, με την τιμή του να κινείται γύρω στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με προηγούμενους μήνες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και διατηρείται ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές. Snapshot powered by AI

Ακόμη ένα ρεκόρ στην υψηλή τιμή σημείωσε το αργό πετρέλαιο Brent, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, το πρωί της Παρασκευής.

Πλησίασε μάλιστα την τιμή των 108 δολαρίων, πριν υποχωρήσει στο επίπεδο των 104 δολαρίων, τιμή που θεωρείται εξαιρετικά υψηλή, αντίστοιχα. Η εβδομαδιαία αύξηση παρουσιάζεται κοντά στο 9-10%, με την κλιμάκωση των εντάσεων στον Περσικό Κόλπο να κρατά τις αγορές σε αβεβαιότητα.

Μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, ο υποργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η κυβένρηση εξετάζει μία σειρά μέτρων στήριξης για να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις ανατιμήσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση των υφιστάμενων επιδοτήσεων, ενώ εξετάζεται και η επέκταση μέτρων στο πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη στη χονδρική αγορά καυσίμων, με τους πρατηριούχους να κάνουν λόγο για νέες ανατιμήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο.

Προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία του φυσικού αερίου, με την τιμή του να κινείται γύρω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

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