Στενά του Ορμούζ: Πιθανές πετρελαιοκηλίδες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια

Ειδικοί μιλούν για ισχυρές ενδείξεις ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: Πιθανές πετρελαιοκηλίδες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η CENTCOM επιβεβαιώνει ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ήταν αντίποινα για αποτυχημένες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σκουρόχρωμες κηλίδες κοντά στα σημεία βύθισης των δεξαμενόπλοιων Riesco και Kylo, με ισχυρές ενδείξεις ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.
  • Η εκτίμηση για μόλυνση από πετρελαιοκηλίδες βασίζεται στη μορφή, τη διασπορά των κηλίδων και την απουσία φυσικών αιτίων όπως άλγη ή φυτοπλαγκτόν.
  • Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη, με κοραλλιογενείς υφάλους και υγροτόπους διεθνούς σημασίας.
  • Η διάρκεια της ρύπανσης εξαρτάται από το είδος του καυσίμου, με ελαφρύτερα καύσιμα να εξατμίζονται γρήγορα και το αργό πετρέλαιο να επιμένει για μεγάλο διάστημα.
Snapshot powered by AI

Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων εντοπίζονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ημέρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δορυφορικές εικόνες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus δείχνουν καφέ και σκουρόχρωμα ίχνη στην επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, ανατολικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Σε νεότερη λήψη, τα ίχνη εμφανίζονται πιο εκτεταμένα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι μπορεί να πρόκειται για πετρελαιοκηλίδες ή άλλου τύπου διαρροή καυσίμων.

Οι εικόνες, πάντως, δεν αρκούν από μόνες τους για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ούτε το είδος της ρύπανσης ούτε η προέλευσή της. Ειδικοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο εκτιμούν ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως πρόκειται για μόλυνση από υδρογονάνθρακες, πιθανότατα προερχόμενη από πλοία.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη μορφή και τη διασπορά των κηλίδων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε φυτοπλαγκτόν ή άλγη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι δύο από τα ίχνη φαίνεται να ξεκινούν κοντά στα σημεία όπου είχαν εκπέμψει τα τελευταία σήματα εντοπισμού τους τα δεξαμενόπλοια Riesco και Kylo, πριν βυθιστούν στις 8 και 5 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, τέσσερα από τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ανάμεσα στα πλοία που επλήγησαν ήταν και το Riesco, μήκους 240 μέτρων, το οποίο βυθίστηκε μετά από πυρκαγιά. Σύμφωνα με ειδικούς, η θέση του και η χρονική ακολουθία των γεγονότων το καθιστούν μία από τις πιθανές πηγές της ρύπανσης.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, καθώς περιλαμβάνει κοραλλιογενείς υφάλους και υγροτόπους διεθνούς σημασίας. Αν οι κηλίδες προέρχονται από ελαφρύτερα καύσιμα, μέρος τους μπορεί να εξατμιστεί μέσα σε λίγες ημέρες. Αν πρόκειται για αργό πετρέλαιο, η ρύπανση μπορεί να παραμείνει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πιθανές πετρελαιοκηλίδες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 67 τραυματίες από πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ – Οι εκρήξεις προκάλεσαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ – «Καλή χρονιά!» έγραψε ο Νετανιάχου

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα πτώση στους δείκτες – Το πετρέλαιο και οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τις αγορές

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Περίπατοι για Μπάγερν, Γιουνάιτεντ και Κόμο - Αποτελέσματα και βαθμολογία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο ανετράπη στον Καρτερό

23:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάμες Ροντρίγκες: Μία «ανάσα» μακριά από τη μεγάλη επιστροφή στην Κολομβία

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το Ιράν παράγει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους σε υπόγειες εγκαταστάσεις

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν ο «Μαζώ» ήταν μόλις 17 – Τα πρώτα του μεροκάματα στο «Ορόσημο» της Καβάλας

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κιλκίς - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ  

23:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Κορυφή με το απόλυτο νικών οι Πράσινοι (vids)

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για social media: «Tα παιδιά ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα»

23:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του τραγουδιστή

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη των γιατρών της κλινικής Stem Cell - Τον έβγαλαν έξω... με καρέκλα

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν ο «Μαζώ» ήταν μόλις 17 – Τα πρώτα του μεροκάματα στο «Ορόσημο» της Καβάλας

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

23:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ