Στενά του Ορμούζ: Πιθανές πετρελαιοκηλίδες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια

Snapshot Η CENTCOM επιβεβαιώνει ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ήταν αντίποινα για αποτυχημένες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σκουρόχρωμες κηλίδες κοντά στα σημεία βύθισης των δεξαμενόπλοιων Riesco και Kylo, με ισχυρές ενδείξεις ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.

Η εκτίμηση για μόλυνση από πετρελαιοκηλίδες βασίζεται στη μορφή, τη διασπορά των κηλίδων και την απουσία φυσικών αιτίων όπως άλγη ή φυτοπλαγκτόν.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη, με κοραλλιογενείς υφάλους και υγροτόπους διεθνούς σημασίας.

Η διάρκεια της ρύπανσης εξαρτάται από το είδος του καυσίμου, με ελαφρύτερα καύσιμα να εξατμίζονται γρήγορα και το αργό πετρέλαιο να επιμένει για μεγάλο διάστημα. Snapshot powered by AI

Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων εντοπίζονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ημέρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δορυφορικές εικόνες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus δείχνουν καφέ και σκουρόχρωμα ίχνη στην επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, ανατολικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Σε νεότερη λήψη, τα ίχνη εμφανίζονται πιο εκτεταμένα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι μπορεί να πρόκειται για πετρελαιοκηλίδες ή άλλου τύπου διαρροή καυσίμων.

Οι εικόνες, πάντως, δεν αρκούν από μόνες τους για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ούτε το είδος της ρύπανσης ούτε η προέλευσή της. Ειδικοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο εκτιμούν ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως πρόκειται για μόλυνση από υδρογονάνθρακες, πιθανότατα προερχόμενη από πλοία.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη μορφή και τη διασπορά των κηλίδων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε φυτοπλαγκτόν ή άλγη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι δύο από τα ίχνη φαίνεται να ξεκινούν κοντά στα σημεία όπου είχαν εκπέμψει τα τελευταία σήματα εντοπισμού τους τα δεξαμενόπλοια Riesco και Kylo, πριν βυθιστούν στις 8 και 5 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, τέσσερα από τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ανάμεσα στα πλοία που επλήγησαν ήταν και το Riesco, μήκους 240 μέτρων, το οποίο βυθίστηκε μετά από πυρκαγιά. Σύμφωνα με ειδικούς, η θέση του και η χρονική ακολουθία των γεγονότων το καθιστούν μία από τις πιθανές πηγές της ρύπανσης.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, καθώς περιλαμβάνει κοραλλιογενείς υφάλους και υγροτόπους διεθνούς σημασίας. Αν οι κηλίδες προέρχονται από ελαφρύτερα καύσιμα, μέρος τους μπορεί να εξατμιστεί μέσα σε λίγες ημέρες. Αν πρόκειται για αργό πετρέλαιο, η ρύπανση μπορεί να παραμείνει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

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