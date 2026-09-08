Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα τηλεοπτική κατάρριψης αμερικάνικου drone ΜQ1

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν και το πρακτορείο Fars μετέδωσαν ότι μονάδες αεράμυνας του τακτικού ιρανικού στρατού εντόπισαν και κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-1 πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας μέσω του ενοποιημένου δικτύου αεράμυνας και με τη χρήση εγχώριου αντιαεροπορικού συστήματος.

Πάντως η Ουάσιγκτον και το Πεντάγωνο δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επίσημα το περιστατικό ή την απώλεια του αεροσκάφους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει αποσύρει επιχειρησιακά το συγκεκριμένο μοντέλο (MQ-1 Predator) εδώ και χρόνια υπέρ των νεότερων MQ-9 Reaper, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για παραλλαγή όπως το Gray Eagle (MQ-1C του Στρατού Ξηράς), για παλαιότερο υλικό ή για ανακριβή αναγνώριση τύπου από την πλευρά των ιρανικών αρχών.

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