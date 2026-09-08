Ιράν: Ισχυρίζεται ότι «αιχμαλώτισε» υπερσύγχρονο αμερικανικό υποβρύχιο drone

Το ναυτικό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατάληψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου υποβρύχιου σκάφους (UUV) νωρίς το πρωί, ακριβώς στην είσοδο των στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα αυτόνομα υποβρύχια σκάφη του αμερικανικού στόλου, το οποίο εντάχθηκε στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μόλις το 2025. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα σύνθετης δράσης πληροφοριών και επιχειρησιακού σχεδιασμού, προαναγγέλλοντας μάλιστα τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και οπτικού υλικού μέσα στις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση του συμβάντος. Πάντως η ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν πεδίο συνεχών αναχαιτίσεων και επιδείξεων ισχύος ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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