Το Ιράν απειλεί με θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο – Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Snapshot Ο Μοχσέν Ρεζαΐ ανακοίνωσε ότι το Ιράν προετοιμάζεται να επιβάλει περιορισμένη ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο ως απάντηση σε αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Η Τεχεράνη συνδέει την επιβολή της ζώνης αποκλεισμού με τον «οικονομικό πόλεμο» που διεξάγει η Ουάσιγκτον εναντίον της.

Ο Ρεζαΐ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερου αποκλεισμού γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι πρόσφατες ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων θεωρούνται από το Ιράν σαφείς προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ.

Η επιχειρησιακή στάση της Τεχεράνης απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές βάσεις έχει αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς, σηματοδοτώντας κλιμάκωση. Snapshot powered by AI

Σε νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερου αποκλεισμού γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την επιβολή «ζώνης αποκλεισμού» στον Περσικό Κόλπο, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «οικονομικό πόλεμο» από την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων «σαφή προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ.

«Ο οικονομικός πόλεμος θα απαντηθεί με θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο, μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού», έγραψε.

Ο Ρεζαΐ πρόσθεσε ακόμη ότι η επιχειρησιακή στάση της Τεχεράνης απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές βάσεις έχει «αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς», στέλνοντας νέο μήνυμα κλιμάκωσης προς την Ουάσιγκτον.