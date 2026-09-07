Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έξι μήνες στην εξουσία, έξι μήνες άφαντος και 21 ανακοινώσεις

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε ανώτατος ηγέτης του Ιράν πριν έξι μήνες, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε παραμένει άφαντος από τη δημόσια σκηνή, με μόνη παρουσία του 21 ανακοινώσεις χωρίς προσωπικές εμφανίσεις.

Η απουσία του δικαιολογείται από τις ιρανικές αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για την υγεία και την πραγματική επιρροή του.

Η ηγεσία του Ιράν φαίνεται πλέον πιο συλλογική, με σημαντικό ρόλο να διαδραματίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλες παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Ο Χαμενεΐ έχει προχωρήσει σε στρατιωτικούς διορισμούς που στοχεύουν στην προετοιμασία για μακρύ πόλεμο και στην εσωτερική καταστολή διαδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Πριν από έξι μήνες στις 8 Μαρτίου, ο 56χρονος κληρικός Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Και ελάχιστοι Ιρανοί τον γνώριζαν τότε καθώς βρισκόταν στη σκιά του πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ακόμα λιγότεροι τον έχουν δει έκτοτε.

Βρέθηκε στην ανώτατη θέση εξουσίας μετά τον θάνατο του πατέρα του και θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος, και την έναρξη ενός πολέμου που συνεχίζεται ακόμη.

Καμία εικόνα του, τουλάχιστον πρόσφατη από τον Μάρτιο και έπειτα, δεν έχει εμφανιστεί, παρά μόνο γιγαντοαφίσες στους δρόμους, ο ίδιος παραμένει αόρατος χωρίς καμία δημόσια εμφάνιση, με μόνα σημάδια ύπαρξής του, αμερικανικές αναφορές, και ηχητικά μηνύματα, ή βίντεο του παρελθόντος.

Από τότε έχει εκδώσει 21 ανακοινώσεις, οι οποίες αρχικά διαβάζονταν από τηλεοπτικούς παρουσιαστές και στη συνέχεια δημοσιεύονταν στο X ή στο Telegram, σχετικά με θρησκευτικές γιορτές, τον πόλεμο ή την οικονομική κατάσταση, αλλά παραμένει η ίδια μυστηριώδης και άγνωστη προσωπικότητα για το μεγαλύτερο μέρος των Ιρανών.

Δεν παρέστη στην κηδεία του πατέρα του, τον Ιούλιο, που διήρκησε έξι ημέρες και παρευρέθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Η απουσία του από τη δημόσια σκηνή, η οποία δικαιολογείται από τις ιρανικές αρχές για λόγους ασφαλείας, έχει τροφοδοτήσει τις εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, μετά τα τραύματα που φέρεται να υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τη σύζυγό του και μια ανιψιά του.

Υπάρχει επίσης μια ορισμένη συναίνεση μεταξύ των αναλυτών ότι ο Χαμενεΐ δεν διαθέτει την εξουσία ούτε τον έλεγχο της χώρας που είχε κάποτε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία με σιδηρά πυγμή για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Αναλυτές όπως ο Ραφαέλε Μαουριέλο επισημαίνουν ότι η ηγεσία του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι πιο συλλογική από ό,τι στο παρελθόν και ότι ο Χαμενεΐ αποτελεί απλώς μια ακόμη φωνή ανάμεσα στις διάφορες φωνές που κυβερνούν τη χώρα με μια μορφή συναίνεσης.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι πιθανώς ο σημαντικότερος τομέας στο Ιράν αυτή τη στιγμή», δηλώνει ο Μαουριέλο, ο οποίος έχει ζήσει για χρόνια στη χώρα, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτουν απόλυτη εξουσία.

Οι ιρανικές αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά τους χαρακτήρισαν ως ελαφρούς και διαβεβαιώνουν ότι έχει αναρρώσει, διατηρεί τον έλεγχο της χώρας και έχει τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις.

Στις αρχές Αυγούστου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συναντήθηκε με τον Χαμενεΐ σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο, διήρκεσε επτά ώρες, αλλά πληροφορίες θέλουν να μην είχαν οπτική επαφή.

Μέχρι στιγμής, η σημαντικότερη απόφαση που είναι γνωστό ότι έχει λάβει ο Χαμενεΐ ήταν η ανανέωση της στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τον διορισμό επτά υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εκλογή του Μοχσέν Ρεζάι ως νέου γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ενός βετεράνου διοικητή που ηγήθηκε της Επαναστατικής Φρουράς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του ’80.

Σημαντικός είναι επίσης ο διορισμός του Χοσεΐν Ταέμπ ως αρχηγού της ισλαμικής πολιτοφυλακής «Μπασίτζ», ενός παραστρατιωτικού σώματος εθελοντών που είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με την εσωτερική ασφάλεια και που αντιμετωπίζει τις λαϊκές διαμαρτυρίες.

Πρόκειται για διορισμούς που, σύμφωνα με αναλυτές, έχουν ως στόχο, αφενός, να προετοιμάσουν τη χώρα για έναν μακρύ πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και, αφετέρου, να ελέγξουν την εσωτερική κατάσταση και να αποτρέψουν ή να αντιμετωπίσουν νέες διαμαρτυρίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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