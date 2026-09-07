Ιράν με… Simpsons για Στενά του Ορμούζ: «Ήταν ανοιχτά μέχρι να επιτεθούν ΗΠΑ και Ισραήλ»

Snapshot Η Τεχεράνη αποδίδει την κρίση στα Στενά του Ορμούζ στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα ήταν ανοιχτή μέχρι την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κατηγορεί τις ΗΠΑ για πρόκληση της κρίσης και προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών.

Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Η ιρανική πλευρά χρησιμοποίησε σατιρικό meme από τους Simpsons για να σχολιάσει τον χειρισμό της κρίσης από την Ουάσιγκτον. Snapshot powered by AI

Η Τεχεράνη απέρριψε τις κατηγορίες ότι ευθύνεται για τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η θαλάσσια οδός ήταν «ορθάνοιχτη» μέχρι την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προκάλεσε την κρίση και στη συνέχεια επιχείρησε να αποδώσει στην Τεχεράνη τις συνέπειές της.

«Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε έναν παράνομο και άγριο πόλεμο στην περιοχή και διέκοψε την ομαλή ροή της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Τα δεξαμενόπλοια έχουν ακινητοποιηθεί, το εμπόριο έχει διαταραχθεί και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μπαγαΐ υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να μετακυλίσουν το κόστος της σύγκρουσης στην υπόλοιπη διεθνή κοινότητα.

«Η Αμερική ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά περιμένει από όλο τον κόσμο να πληρώσει τον λογαριασμό», έγραψε.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με meme από τους Simpsons, στο οποίο ο Χόμερ Σίμπσον εμφανίζεται μπροστά σε φωτιά που ξεφεύγει από τον έλεγχο και λέει: «Χαλαρώστε. Είναι ελεγχόμενη καύση», σε μια σαφή ειρωνική αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την ιρανική πλευρά, η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται την κρίση.