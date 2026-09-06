«Η απάντησή μας θα είναι οδυνηρή»: Προειδοποίηση Ιρανού αξιωματούχου στις ΗΠΑ

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει πριν είναι πολύ αργά», ανέφερε την Κυριακή (6/9) ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων τάνκερ στον Κόλπο.

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», ανέφερε ο ίδιος σε έναν λόγο του, που δημοσιοποιήθηκε στον κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο ως αντίποινα αμερικανικά πολεμικά πλοία ύστερα από επίθεση σε τάνκερ της.

Συγκεκριμένα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna και την κρατική τηλεόραση.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη των Στενών του Ορμούζ», έγραψαν σε μια ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

Επίσης οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική που δολοφονεί παιδιά, σε άλλες περιοχές», δήλωσαν οι Φρουροί στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, προειδοποιώντας τα άλλα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από διαδρομές για τις οποίες δεν έχουν λάβει άδεια να διέλθουν.