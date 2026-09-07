Ιράν: Θα κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες

Snapshot Το Ιράν πρόκειται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης πλοήγησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ και θα δημοσιεύσει χάρτες νέου ναυτιλιακού διαδρόμου που θα διαχειρίζεται η Τεχεράνη και το Ομάν.

Ο Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ μόνο αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις επιθέσεις και τις απειλές εναντίον του Ιράν.

Οι πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ ο αποκλεισμός των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών από τις ΗΠΑ συνεχίζεται.

Το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και σκοπεύει να απαντήσει με μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της οικονομίας του.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ελέγχουν τη διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τις ιρανικές προσπάθειες διακοπής των ροών. Snapshot powered by AI

Το Ιράν δήλωσε ότι θα ανακοινώσει μια νέα απαγορευμένη ζώνη στον Κόλπο τις επόμενες ημέρες, μαζί με χάρτες ενός νέου ναυτιλιακού διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς μια ανταλλαγή επιθέσεων το Σαββατοκύριακο εκτόξευσε εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου. Η νέα περιορισμένη ζώνη θα ξεκινήσει από το σημείο όπου ξεκινά ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν και θα επεκταθεί σε περιοχές του Κόλπου, δήλωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Δόθηκαν λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο, αλλά ο Ρεζάι είπε ότι οποιοδήποτε πλοίο εισέλθει στη νέα ζώνη θα προστεθεί σε λίστα κυρώσεων. Επιπλέον, σύντομα θα εγκριθούν και χάρτες που περιγράφουν λεπτομερώς τις διαδρομές διέλευσης για το Ορμούζ, έναν ζωτικό ενεργειακό αγωγό που είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστός για την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων, δήλωσε ο Ρεζαΐ.«Οι χάρτες ενός νέου διεθνούς διαδρόμου που βρίσκεται σε ύδατα του Ιράν και του Ομάν και τον οποίο θα διαχειρίζεται η Τεχεράνη έχουν συμφωνηθεί και θα πρέπει να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε.«Θα δεσμευτούμε για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μόνο όταν αυτοί (οι Αμερικανοί) σταματήσουν τις δολιοφθορές, τις απειλές και τις επιθέσεις κατά του Ιράν», πρόσθεσε.

Έξι μήνες αφότου οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πυροδότησαν τον πόλεμο , η σύγκρουση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Μια προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχει καταρρεύσει και έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρηνευτικής διαδικασίας σε καλό δρόμο.Μετά από μια παύση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου, οι εκατέρωθεν επιθέσεις ξανάρχισαν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός στα ανοικτά του νησιού Χαργκ του βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μετά από επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή.Η Τεχεράνη έχει δείξει ότι διατηρεί την ικανότητα να επιτίθεται σε αμερικανικά συμφέροντα σε γειτονικές χώρες και να διακόπτει τις ροές πετρελαίου στο Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα εντείνει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες παραλύουν την οικονομία του .Ωστόσο, η εκστρατεία των ΗΠΑ για τον στραγγαλισμό της οικονομίας του Ιράν μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και της διακοπής της παράκαμψης των κυρώσεων καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί , δήλωσαν τρεις ανώτερες ιρανικές πηγές.Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει «πριν είναι πολύ αργά».

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μια ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», δήλωσε σε ομιλία του που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram.Ο Καλιμπάφ είπε ότι παράλληλα με το στρατιωτικό μέτωπο, η κύρια μάχη του Ιράν είναι τώρα για την παραγωγή και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων.Ανέφερε τις έντονες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τον πληθωρισμό, την ανεργία και τη διαχείριση της αγοράς ως σημαντικές προκλήσεις, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί μπορούν να ανεχθούν τις δυσκολίες αλλά όχι την κακοδιαχείριση ή την αδράνεια και αναμένει από την κυβέρνηση να δράσει γρήγορα.

Ο υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Μαντανιζαντέ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να απαντήσει στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ με μεταρρυθμίσεις και απέρριψε την ιδέα ότι οι κυρώσεις θα την αναγκάσουν να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.«Μιλούν για οικονομική πίεση και απομόνωση, για διακοπή των οικονομικών δεσμών και νομίζουν ότι πιέζοντας την οικονομία μιας χώρας μπορούν να αλλάξουν τις αποφάσεις του λαού της», δήλωσε ο Μαντανιζαντέ.«Πρέπει να διευκρινίσω ένα σημείο: Η ευθύνη για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας του Ιράν βαρύνει την κυβέρνηση και τον λαό του, όχι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ».

Το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και εξήγαγε το 90% του αργού πετρελαίου του μέσω του εξαγωγικού κόμβου του νησιού Χαργκ πριν από τον πόλεμο. Οι ροές έχουν διαταραχθεί από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου από τις ΗΠΑ στα μέσα Απριλίου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε στο X ότι μέχρι την Κυριακή είχε ανακατευθύνει 92 εμπορικά πλοία, είχε ακινητοποιήσει τρία και είχε επιβιβαστεί σε δύο για να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση με τον αποκλεισμό της.

Στις 31 Αυγούστου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε το νησί Χαργκ να «ανατινάζεται σε κομμάτια». Οι ιρανικές αρχές έχουν ορκιστεί ότι θα απαντήσουν δυναμικά σε περίπτωση επίθεσης.Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε ότι το νησί είχε πληγεί περίπου 550 φορές τους προηγούμενους μήνες, αλλά παραμένει λειτουργικό.

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας αρνητικά τη δημοτικότητα του Τραμπ καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του οδεύει προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, όπου διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου.Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι το πετρέλαιο διέρχεται μέσω των υδάτινων οδών.«Οι διαμετακομίσεις μας μέσω του Πορθμού ανέρχονται κατά μέσο όρο σε πάνω από 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τώρα, και με τους αγωγούς πρόσβασης που διασχίζουν το στενό, πιθανότατα καλύπτουμε τα δύο τρίτα ή και περισσότερο των ροών πριν από τη σύγκρουση. Έτσι, οι Ιρανοί εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα, αλλά το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κερδίζει αυτή τη μάχη», δήλωσε στο CNN.

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