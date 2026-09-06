Ιράν: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πλοία των ΗΠΑ

Μετά την αμερικανική επίθεση κατά των τριών πετρελαιοφόρων, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης "στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια

Newsroom

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πλοία των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης, η επίλεκτη ένοπλη δύναμη του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε πλοία που συνδέονταν με τις ΗΠΑ ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Μετά την αμερικανική επίθεση κατά των τριών πετρελαιοφόρων, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης "στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική που δολοφονεί παιδιά, σε άλλες περιοχές", δήλωσαν οι Φρουροί στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, προειδοποιώντας τα άλλα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από διαδρομές για τις οποίες δεν έχουν λάβει άδεια να διέλθουν.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), συμπεριλαμβανομένου ενός στ' ανοικτά του νησιού Χαργκ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

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