CENTCOM: Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε τρία ιρανικά τάνκερ - Βίντεο
Οι ΗΠΑ έπληξαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά την εκτόξευση πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε πολεμικά πλοία του αμερικανικού Ναυτικού
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα τρία ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν κατά δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση.
Από τις πυραυλικές επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των αμερικανικών πλοίων.
Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ιράν, ωστόσο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτεθεί σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ, έναν ζωτικής σημασίας κόμβο για την εξαγωγή πετρελαίου.
«Ας είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC): Αν βάλλεται εναντίον δύο δικών μας πλοίων, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, καταστρέφοντας τρία δικά σας. Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές δυνάμεις και, εάν χρειαστεί, να καταστρέψουμε τον περιορισμένο και εκτεθειμένο πετρελαϊκό στόλο του Ιράν».
Η ανακοίνωση της CENTCOM
Δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) έπληξαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία περιπολούσαν στα ύδατα της περιοχής.
Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων απέφυγαν επιτυχώς πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις. Κανένα αμερικανικό προσωπικό δεν τραυματίστηκε.
Μετά τις αποτυχημένες ιρανικές επιθέσεις, η CENTCOM κατέστησε μόνιμα ανενεργά τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου του IRGC M/T Downy, στα ανοικτά του νησιού Χαργκ, και M/T Stark 1, κοντά στο Τζασκ.
Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης ολοσχερώς το άφορτο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου M/T Kylo (γνωστό και ως «Noxen») στον Κόλπο του Ομάν, πλήττοντας το πλοίο σε πολλαπλά κρίσιμα σημεία ώστε να καταστεί μη επιχειρησιακό, αφού δόθηκε εντολή στο πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.
Τα τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους» δικτύου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και τους περιφερειακούς συμμάχους/εντολοδόχους τους. Το Ιράν δεν διαθέτει μέσα για να τα προστατεύσει.
«Ας είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους IRGC: Αν πυροβολήσετε εναντίον δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη υψηλότερο οικονομικό κόστος — πλήττοντας τρία δικά σας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.
«Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές δυνάμεις και, εφόσον χρειαστεί, να καταστρέψουμε τον περιορισμένο και εκτεθειμένο πετρελαϊκό στόλο του Ιράν».