CENTCOM: Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε τρία ιρανικά τάνκερ - Βίντεο

Δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) έπληξαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία περιπολούσαν στα ύδατα της περιοχής.

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων απέφυγαν επιτυχώς πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις. Κανένα αμερικανικό προσωπικό δεν τραυματίστηκε.

Μετά τις αποτυχημένες ιρανικές επιθέσεις, η CENTCOM κατέστησε μόνιμα ανενεργά τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου του IRGC M/T Downy, στα ανοικτά του νησιού Χαργκ, και M/T Stark 1, κοντά στο Τζασκ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης ολοσχερώς το άφορτο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου M/T Kylo (γνωστό και ως «Noxen») στον Κόλπο του Ομάν, πλήττοντας το πλοίο σε πολλαπλά κρίσιμα σημεία ώστε να καταστεί μη επιχειρησιακό, αφού δόθηκε εντολή στο πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

Τα τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους» δικτύου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και τους περιφερειακούς συμμάχους/εντολοδόχους τους. Το Ιράν δεν διαθέτει μέσα για να τα προστατεύσει.

«Ας είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους IRGC: Αν πυροβολήσετε εναντίον δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη υψηλότερο οικονομικό κόστος — πλήττοντας τρία δικά σας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

«Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές δυνάμεις και, εφόσον χρειαστεί, να καταστρέψουμε τον περιορισμένο και εκτεθειμένο πετρελαϊκό στόλο του Ιράν».